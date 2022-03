La aprobación de la vacuna Sputnik V está cada vez más lejos

La vacuna Sputnik V contra el Covid 19, sigue sin la aprobación de la Organización Mundial de la Salud y por consiguiente de Europa y Estados Unidos, y ahora a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania está aún más lejos de obtener el visto bueno occidental. Los que recibieron esa marca no pueden ingresar a varios países porque el medicamento no ha sido reconocido.

Según confirmaron desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS), no habrá novedades de la Sputnik hasta que termine la guerra. Al menos, hasta que se den las condiciones para que un grupo pueda viajar a suelo ruso e inspeccionar el aspecto sanitario y chequear demás si el conflicto bélico afectó al producto que va a en esas inyecciones, que hoy siguen aplicándose en nuestro país.

"El proceso de precalificación de la vacuna Sputnik de uso de emergencia sigue abierto. No hay una conclusión, todavía, y no hay una fecha establecida para completar ese proceso. En general, esto puede tomar tiempo, cuando la OMS necesita de más información. No tenemos datos sobre el impacto que la guerra puede producir (en la fabricación), porque la inspección en Rusia no puede ser realizada en este momento", detalló Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS.

El problema de la aprobación de la Sputnik surgió cuando, a mediados del año pasado, la OMS encontró incumplimiento de las “buenas prácticas de fabricación” en la planta de envasado Pharmstandard-Ufa Vitamin Plant de Bashkortostán.

En septiembre se supo que el proceso de aprobación se encontraba virtualmente suspendido por el hecho de que el Instituto Gamaleya no había presentado la documentación que exigía la OMS. Ahora todo se frenó hasta nuevo aviso. ¿Hasta el fin de las hostilidades en Ucrania?

Como no hay fecha para el fin de la guerra, tampoco la hay para la nueva inspección.

El reclamo local

La vacuna Sputnik V fue una de las fórmulas más administradas en la Argentina, después de la de Sinopharm. Se administró a más de 11 millones de vacunas del componente 1 y una cantidad similar del componente 2. Una parte de esa población también recibió Sputnik 1 como dosis de refuerzo, mientras que a otros les tocó otra marca. Sputnik se sigue inoculando hasta la actualidad.

El 24 de enero, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, hizo un pedido expreso al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para que se apruebe la vacuna de origen ruso, en el marco de la 150° reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS. Este miércoles, en la conferencia especial de la OPS desde Washington para conmemorar los dos años de pandemia, quedó claro que el "ok" está lejos de concretarse.

En el mismo día, Pablo Daniel Blanco, senador nacional de Juntos por el Cambio, pidió al Gobierno que "cese la vacunación con Sputnik y Cansino" e instó al Ministerio de Salud de la Nación a que "aplique vacunas reconocidas internacionalmente".

Que cada persona que haya recibido alguna de esas marcas pueda darse el refuerzo con una vacuna aprobada por la OMS.

"El presente pedido no tiene como objeto politizar ni ideologizar sobre el origen de algunas vacunas sino todo lo contrario. La finalidad es dar una solución a todos aquellos vacunados que no pueden al día de hoy ingresar a muchos países del mundo o ingresan con restricciones y condicionamientos especiales (como a Europa)", detalló en un comunicado.

Fuente: Clarín