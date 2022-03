Cinthia Fernández denunció a su ex por la cuota alimentaria

Al aire de Momento D (eltrece), Cinthia Fernández se tomó unos minutos para compartir su indignación después de ir a una mediación con Matías Defederico por el pago de la cuota alimentaria de las tres hijas que tienen en común. “Es ridículo. No paga la totalidad de la cuota y encima pide una reducción”, dijo muy molesta en referencia a lo que solicitó su expareja.

La panelista contó que la defensa del exfutbolista le pidió que no contara nada sobre la reunión, pero poco le importó. “¿Está mal que reclame los derechos de mis hijas? Cuando una reclama la cuota alimentaria, las mujeres me insultan y después marchan pidiendo igualdad”, dijo. Un comentario polémico que su compañero Gabriel Schultz no le dejó pasar y le advirtió que estaba mezclando los temas.

Ante las preguntas de sus compañeros de equipo, la madre de Charo, Bella y Francesca indicó que el futbolista le pasa 55 mil pesos por mes. “Me pasa 40 mil pesos y 15 mil para la obra social, yo pago 40 mil de obra social. Le reclamo que pague mi obra social y la de las nenas. Esto lo quiero aclarar porque no es común: él paga la mía porque hay otras cosas que no paga. El colegio y el esparcimiento de las nenas, lo pago yo”, detalló.

Cinthia Fernández se enfureció por un comentario de la abogada de Matías Defederico

En más de una oportunidad, Cinthia Fernández expuso cuánto dinero gasta en mantener a sus hijas y dejó en claro que la cuota con la que Matías Defederico no cumple ni siquiera sería suficiente en caso de que la pague en tiempo y forma.

A mediados de 2021, la Justicia le dio la razón a su reclamo sobre este tema y le embargó parte de una propiedad al ex Huracán por todo lo que adeuda. Pero eso no es suficiente para la influencer que ya advirtió que no aceptará una reducción de la cuota alimentaria y que piensa ir más a fondo.

“Quiero destacar algo que me dijo su abogada y que me pareció de machirula. Me dijo que él firmó un contrato cuando estaba trabajando en el exterior. Sin embargo, cuando se acordó, él ya sabía que volvía a Argentina. Y no es que no trabaja porque no puede: tenía propuestas para seguir jugando. Además, dejar el fútbol no es un impedimento para trabajar”, analizó.

Y añadió: “Su nivel de vida no cambió. No sé si tiene plata o no. La tenga o no la tenga, él tiene la obligación de pagar la cuota. Tiene un mini cooper, una casa, se puso un negocio y tiene dos departamentos. Él no tenía esas cosas a nombre de él, pero eso es algo muy típico de los jugadores de fútbol. (...) Se fue de vacaciones tres veces en avión y yo todavía no me fui”.

Lo que más le molestó es que la letrada le dijera que ella debería hacerse cargo de más gastos porque su nivel adquisitivo sí aumentó en el último tiempo. Tras todo lo que manifestó, no dudó en calificar el conflicto por la cuota alimentaria como “la violencia más pura”.