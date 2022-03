EN VIVO: Diputados debate en comisión el acuerdo con el FMI

Diputados debate el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de la Cámara baja en un clima de tensión, por las internas en Frente de Todos y los reclamos de modificaciones de Juntos por el Cambio.

Durante la reunión podría definirse si se alcanza a un acuerdo entre oficialismo y oposición y se cambia el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo o si el Frente de Todos impulsa el texto original. Se espera que el jueves se trate en el recinto.

Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, es el encargado de llevar adelante el debate, que tuvo momentos de tensiones, como el que protagonizó con el diputado Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio. Ante el reclamo de Heller por el tiempo de exposición, Iglesias contestó: “Estoy excedido en los tiempos y ustedes en las mentiras”.

En tanto, Marcelo Casaretto, del Frente de Todos, entregó un petitorio de varias organizaciones sociales y distintos escritos para frenar el acuerdo, y una denuncia penal presentada por Alicia Castro, Amado Boudou, Gabriel Mariotto y Alejandro Gaona por la toma de la deuda.

La posición de Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio exige una nueva redacción del proyecto de acuerdo con el FMI, tanto del artículo primero (refinanciación de la deuda) como del segundo (programa económico).

TN pudo saber de fuentes parlamentarias de Juntos por el Cambio que en caso de que haya acuerdo con Massa y el Frente de Todos con los cambios en el proyecto habrá un solo dictamen.

En el caso de que no haya acuerdo con el presidente de la Cámara de diputados Sergio Massa y el Frente de Todos con los cambios en el proyecto Juntos por el Cambio impulsará un dictamen propio que solo avale el primer artículo. Desde el interbloque de Juntos por el Cambio le confirmaron a TN: “No van a aprobarle el plan económico al ministro de Economía Martín Guzmán”.

Parte del Frente de Todos y de la oposición adelantaron su rechazo al acuerdo con el FMI

Una parte del Frente de Todos y de la oposición anticiparon su rechazo al acuerdo con el FMI, que se prevé que el jueves se debata en el recinto.

El líder del Frente Patria Grande Juan Grabois adelantó que los tres diputados nacionales que le responden, Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho, votarán en contra del acuerdo con el FMI, que calificó de “bucle financiero perverso”. Los tres diputados integran el Frente de Todos.

El Interbloque Federal adelantó su rechazo parcial al acuerdo con el FMI, ya que no votará el plan económico del Gobierno que contempla el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso, en línea con la postura de Juntos por el Cambio.

Iglesias dijo que va a acompañar el acuerdo siempre que no haya una “patria productiva” que deba trabajar “en beneficio de la patria subsidiada”, y Laura Rodríguez dijo que “es invotable” el anexo del acuerdo.

Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del Interbloque Federal, anunció: “El proyecto que envió el gobierno nacional no sirve. No colabora a encontrar los apoyos que el Congreso necesita para que la Argentina no entre en default”.

Además de Rodríguez integran el bloque Graciela Camaño y Florencio Randazzo de Identidad Bonaerense, Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca, de Córdoba Federal, y los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein.

Por su parte, Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, ratificó que no acompañará el proyecto.

Fuerte defensa del proyecto de parte de diputados del Frente de Todos

Roxana Bertone, Daniel Arroyo y Eduardo Fernández, del Frente de Todos, confirmaron que acompañarán el proyecto. En tanto que Victoria Tolosa Paz hizo una fuerte defensa del proyecto.

“Para todos nosotros tener presente al FMI es una catástrofe, es cierto y hay que decirlo”, reconoció la diputada oficialista, pero advirtió que “si el parlamento no acompaña, es una catástrofe” que sufrirá “el pueblo trabajador, los empresarios pymes, las empresas argentinas y las provincias”.

En ese sentido, consideró que “no hay opciones” y que “la única opción es aprobar el acuerdo”. “El no acuerdo es un ajuste, es más pobreza, más exclusión, desigualdad y más catástrofe”, agregó.

Aldo Leiva, diputado por la provincia de Chacho, protagonizó otro de los momentos fuertes de la jornada. Tras una enumeración de responsabilidades que atribuyó al Gobierno de Mauricio Macri, fue duramente cuestionado por los legisladores de ese espacio. “Escuché todo lo que dijeron y cuando nosotros decimos que hay que investigar la deuda se van”, dijo en alusión a la salida del recinto por parte de los diputados y senadores del PRO, cuando el presidente Alberto Fernández se refirió a ese tema en la apertura de sesiones ordinarias.

Qué dijo Germán Martínez sobre el debate del acuerdo con el FMI

El presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados Germán Martínez planteó: “Venimos a debatir, no venimos a descalificarlos” y destacó la “diversidad de las miradas que se expresaron” en la previa del tratamiento del acuerdo con el FMI en el recinto.

Martínez dijo que tienen vocación “de dar un debate con altura, no privarse de dar opiniones, pero teniendo en cuenta las responsabilidades, en el marco del respeto y tolerancia que se requiere”.