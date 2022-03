Denuncian un caso de discriminación en el ámbito estatal

Isaías es un joven de 22 años que tiene un leve retraso y estaba haciendo una pasantía en el Estado provincial. Fue en el marco de un programa de pasantías diseñadas para personas con discapacidad en busca de una inserción en el mundo laboral.

El denunciante tuvo que abandonar este trabajo en la Dirección de Tránsito de la provincia y se presentó con una denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (inadi).

"Todos me recibieron bien y meses después me trasladaron a Transporte. Sacaba fotocopias de los vehículos secuestrados. Un compañero me insultó, me discriminó. Me dijo cosas de mi discapacidad. Me deprimí y me encerré, no quería salir. Estuve mal", comentó Isaías a Los Primeros.

Mira la nota completa