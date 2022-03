Piden justicia por el abuso de dos niños

Un móvil de Los Primeros intervino en un caso sumamente delicado ya que un sujeto fue acusado por abuso de dos niños y todavía no fue sometido a un proceso judicial.

Todo comenzó en diciembre de 2018 y la causa está por cumplir cuatro años. El juicio aún no tiene fecha.

"Ya me cansó fiscalía, me tienen con vueltas y ya son cuatro años, es mucho", comentó Estela, madre de las víctimas.

Los hechos

"Yo estaba en mi casa, me levanté de dormir. Mi hijo fue a tomar la merienda a la casa de la tía. Vino golpeado y me dijo que su primo le hizo cosas. Estaba lastimado. Hice la demanda de inmediato. Mi otro hijo me comentó que a él le había pasado lo mismo", dijo la denunciante.

El niño mayor declaró en cámara gesell mientras que el menor no pudo hacerlo. Fue sometido a entrevistas psicológicas donde los profesionales detectaron un trauma que no le permite contar lo que le pasó.