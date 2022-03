Cinco lugares de casa donde nunca tenés que poner el router

Hace tiempo que el router se convirtió en una pieza imprescindible en nuestro hogar. Pero no es sólo tenerlo sino saber ubicarlo. Y aquí está la calve.

El router pasó desde hace tiempo a ser parte de nuestra cotidianeidad. Y aunque es cierto que no es precisamente un elemento decorativo, si se busca una buena conexión a internet, su ubicación es importante.

Por ello, si se lo esconde demasiado o se lo ubica en un lugar alejado, la conexión de nuestro teléfono, tablets o notebooks puede ser deficiente.

Router: cuál es su ubicación ideal

Idealmente, el dispositivo debería estar ubicado en el centro de la casa, si es que esa locación es donde estarán conectados la mayor cantidad de dispositivos a internet.

Cómo los routers expanden su señal hacia abajo, debe estar colocado además en alguna posición alta. Las ventanas y paredes pueden complicar la llegada de la señal a tus dispositivos, así que lo mejor es instalarlo lejos de estos elementos.

Otros objetos y materiales que empeoran la capacidad de señal del wifi son los ladrillos y piedras, espejos e incluso algunos electrodomésticos.

Cuáles son los peores lugares

1. La cocina

Quizás es el peor sitio de la casa en la que poner el router. Podría convertir tu conexión a internet en inestable y lenta. Esto sucede porque es la estancia en la que coinciden varios electrodomésticos que pueden generar interferencias, especialmente el microondas, que emite señales en la misma banda de 2.4GHz.

2. Cerca de ventanas o en el exterior

Muchas veces queremos utilizar nuestros teléfonos o computadoras en nuestros patios o terrazas, sobre todo si hay un clima soleado. Pero poner el wifi en el exterior no es una buena idea. El agua, los árboles o el sol pueden interferir negativamente en la conexión. Si quieres tener buena conexión en un jardín o balcón, es mejor usar un repetidor.

3. Armarios o cajones

Aunque parezca desprolijo, los routers deben estar visibles y no dentro de armarios. No se recomienda esconder el router en un cajón porque la señal experimenta un deterioro importante. Los elementos metálicos y el cristal no son materiales amigos de una buena conexión, pues provocan que la señal de internet rebote.

4. Al lado del teléfono inalámbrico

A pesar de que cada vez son más escasos en los hogares, colocar tu router al lado de tu teléfono inalámbrico puede generar interferencias en la señal así como otros dispositivos eléctricos. Los routers no deben estar rodeados de ningún otro aparato.

5. Arrinconado o tapado

Intentá no tapar el router ni tampoco arrinconarlo, ya que esto empeora la conectividad. Cuanto más cercano al centro de la estancia, mejor repartirá la cobertura de la señal.

FUENTE: Cronista