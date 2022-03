Le desvalijaron su casa y ahora rifa lo poco que le queda

Juan Pablo Sánchez, deportista tucumano, sufrió un grave hecho de inseguridad en el que perdió gran parte de sus pertenencias, en el barrio Judicial 200 Viviendas, en Las Talitas.

Hace poco menos de un mes, delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron artículos de electrodomésticos (horno, lavarropas, televisor, pava eléctrica, entre otros), además sustrajeron elementos deportivos como carpas especiales para acampar en la montaña y bolsas de dormir.

Frente a esta situación, Juan Pablo decidió rifar lo poco que le quedó para tratar de recuperar algo de todo lo perdido.

Quién es Juan Pablo Sánchez

Lleva casi la mitad de su vida en este mundo y cumplió el gran objetivo de hacer cima en el Aconcagua.

“Comencé hace 16 años con trekking, luego de que me robaran mi bicicleta con la que hacía mountain bike”, cuenta el tucumano sobre sus comienzos que posteriormente también se transformaría en alpinismo y montañismo. “En 2014 me volví federado en la provincia, participando para la Asociación de Atletas Masters de Tucumán, y desde ahí empiezo a viajar, fui a Mendoza y me enamoré de las bellezas de sus montañas”, destacó.

Así fue como paso a paso, Juan Pablo fue trazándose desafíos, uno por uno: “En 2016 hago el cruce de Los Andes, en una gesta sanmartiniana, en honor a los 200 años de la patria, haciendo pico en una montaña de ahí, llamada Sosneado (5.600 metros de altura), muy cerca de donde cayó el avión del equipo uruguayo de rugby. Fueron 9 días ahí, haciendo todas las expediciones de ahí. Algunos la hacían a caballo, nosotros a pie”, contó en una charla con El Tucumano.

Solidaridad

Para colaborar, se pueden comunicar con Juan Pablo Sánchez al 3813023148. CBU alias FIGURA.RUIDO.CHINA.