La curiosa foto del "Indio" Solari sobre el conflicto bélico

Luego de que en las últimas horas advirtiera en diálogo con una radio española que "la derecha" lo acusa de ser "un millonario de izquierda" por su carácter de artista independiente, Carlos "El Indio" Solari apeló hoy a una irónica imagen, que involucra al diario Clarín, para manifestarse de manera elíptica en torno la guerra entre Rusia y Ucrania, y la manera en que los medios de comunicación informan el conflicto.

En sus redes oficiales, el artista subió una foto suya leyendo un diario Clarín con titulares que informan sobre acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, acompañado de una inscripción que reza "noticias de ayer, extra! extra!", en alusión a la canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, incluida en el disco "Un baión para el ojo idiota", de 1988.

Entre los grandes titulares de la publicación pueden leerse las noticias "Inician la ocupación" y "Aclaman en Nueva York a De Gaulle".

La manera de expresarse a través de indicios, sin apelar a lo discursivo, fue uno de los temas que había abordado en la charla telefónica que El Indio había mantenido ayer en una emisora radial española con el reconocido presentador Vicente Mariskal Romero.

Inmediatamente, cosechó miles de "me gusta" de sus más de medio millón de seguidores y comentarios de muchos usuarios que coincidieron con su mirada.

Su estado de salud

Además, en una entrevista con una radio española, en la previa de la gira de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el Indio habló de la enfermedad que lo aqueja hace tiempo.

"Es muy invalidante, voy en camino a eso. Se nota la progresión, el éxito que va teniendo ''el profesor Parkinson'' con mi vida", declaró el artista que en 2016 comunicó que el mal de Parkinson le estaba "pisando los talones".

"Tengo casualmente la posibilidad de hacer un tratamiento que me mantiene. Yo hace que estoy en atención hace como siete años ya. Y en general la gran pregunta que me hago es ¿cómo hace? Porque jode todo el tiempo. Estás todo el tiempo contracturado. A mí no se me da por temblar. Me agarra como una contractura que quedo como un enano de yeso", agregó.

También señaló que cuenta con muchos recursos para apaciguar sus dolores y no todos los que padecen esta enfermedad están en las mismas condiciones, y que su trabajo artístico lo ayuda a "abstraerse".

"Es una enfermedad jodida. Pero por el momento no me impide en absoluto hacer lo que a mí me interesa, me gusta y lo que decidí hacer hace cincuenta años", concluyó.