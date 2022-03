El divertido regreso de Darío Barassi a 100 argentinos dicen

En diciembre, y para sorpresa de todo su público, Darío Barassi había decidido tomarse un tiempo de su ya emblemático programa 100 argentinos dicen. “Amo a este equipo que hoy bailó y brindó fuerte y le estoy muy agradecido, porque es este equipo el que me hace salir campeón. Trabajar así, con esta gente, es una gloria que se la deseo a todos”, había expresado en aquél entonces a través de un posteo de Instagram. Y se despidió de sus compañeros y también de sus televidentes: “Hermanos míos, ¡hasta marzo!”.

Lo cierto es que luego de unas merecidas vacaciones y algunos trabajos que ya tenía pactados, finalmente el día tan esperado llegó y el conductor regresó a su ciclo de ElTrece, que durante este lapso contó con varios anfitriones que lo reemplazaron como Fede Bal y Nazarena Di Serio, entre otros.

La emoción del conductor

“¡He vuelto! ¿Qué hacen, bebitos?”, comenzó expresando con alegría, justo después de hacer su entrada triunfal al estudio con un particular look: anteojos de sol y traje bordeaux. Sin embargo, acto seguido, se mostró desconcertado con la actitud de su producción: “¿Qué pasa con esta energía, chicos? Pero Luli, por favor, ¿qué te pasa, amiga mía? ¿Es Halloween ya?”. Inmediatamente, se acercó a su productora, que lucía bastante despeinada. “No entiendo, estamos llegando de vacaciones, estamos nuevos todos. Mirá lo que es esta cara de éxito, Luli, alegrate”, continuó el conductor.

Luego, se dirigió al resto del equipo que trabaja detrás de cámara. “¿Y acá, el resto? No, chicos, ¿pero qué es esto?”. “Ayer me dormí con el pelo mojado, no dormí nada”, le contestó otra de las productoras. “Me mata el acting de Agustina”, comentó Barassi. Y apuntó hacia La Colo, su mano derecha, a modo de broma: “Ay, sigue blanca. No puedo creer que la Colo siga este 2022, yo me quiero pegar un corchazo”. “Colo, arriba, volví. No entiendo, si estuvimos de vacaciones, ¿por qué están así?”, insistió Darío. “¡Vos estuviste de vacaciones!”, le reprocharon sus compañeros.

“¿Cómo que siguió el programa sin mí, chicos? ¿Y ustedes también siguieron? No, bueno, tómense un día...mañana no. Yo entiendo muy bien lo que les pasa a ustedes, pero me ch...un hue...Yo esperaba otro ingreso: globos, quilombo...”, enfatizó, entre la decepción y la ironía. “Bueno, chicos, ¿qué hago? ¿arranco el programa o les doy el pésame? No sé qué hacer”, concluyó divertido y empezó de manera oficial el programa, luego de agradecer a todos los conductores que lo reemplazaron durante estos últimos tres meses, al canal y a todo su equipo. “Ya van a tener sus vacaciones, pero no todos juntos, hay que alternar”, lanzó entre risas.

