Massa busca apoyo para aprobar el acuerdo con el FMI

El popularmente llamado “poroteo” en la Cámara de Diputados se encuentra esta semana en su punto máximo. La intención de aprobar el proyecto que envió el Ejecutivo Nacional para tomar un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional es una moneda en el aire que puede caer del lado en que se apruebe con una amplia mayoría o de la otra cara en donde su aprobación corra serio riesgo.

Uno de los encargados de sumar voluntades es el presidente del cuerpo, Sergio Massa, quien viene llevando adelante diferentes reuniones, hacia adentro y hacia afuera, con el fin de destrabar la discusión. Pero, principalmente, hacia afuera.

Este martes, durante toda la jornada y mientras empresarios y dirigentes sociales y sindicales se presenten en el plenario de Comisión de Presupuesto y Finanzas, pasarán por el despacho de Massa en el Palacio Legislativo los 22 presidentes de los bloques con conforman la Cámara baja.

La intención del titular del Frente Renovador es escuchar de boca de cada uno de los presidentes de bloques cuál es la postura que tienen, si van a brindar quórum, si van a acompañar y si lo harán como está escrito, en donde hay un artículo que establece la toma de deuda y un segundo en donde se señala que se pide la aprobación del plan acordado para acceder a la deuda. También quiere saber si piden cambios en la redacción.

“Se va a juntar por separado con cada uno para ver qué es lo que piensa cada bloque. Los encuentros van a ser individuales y lo que se busca es que cada uno lleve su propuesta respecto al proyecto porque no es lo mismo lo que opina Laspina -el diputado de Juntos por el Cambio- de lo que piensa y propone el “Topo” Rodriguez - Identidad Bonaerense- o Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos. Hay que escuchar a todos para ver qué se puede hacer”, explicaron desde el entorno de Massa.

Las posturas de la oposición

Mientras tanto, los bloques mayoritarios están discutiendo internamente cuál será la estrategia que se tomará en los diferentes escenarios. En particular, el interbloque de Juntos por el Cambio, el más numeroso luego del oficialismo.

Aunque desde Juntos por el Cambio piden que se cambie desde los considerandos de la ley -se sienten atacados por el texto en donde señalan la responsabilidad de la administración Mauricio Macri- hasta el articulado -el punto principal tiene que ver con el artículo 2 de la norma que establece el programa acordado con el FMI- que señalan que se tiene que eliminar.

“No hay una decisión tomada respecto de qué vamos a hacer. Nuestra expectativa es que se quite ese artículo”, señaló un diputado opositor. “La decisión de dar quórum está tomada, lo que hay que resolver es qué hacemos si no hay modificación del articulado. En principio vamos a tener un dictamen propio en la comisión, para ver la actitud en el recinto, habrá que esperar”, agregó.

En las antípodas del Gobierno, pero apoyando la redacción, se mostró el diputado José Luis Espert. El economista liberal en su exposición en la Comisión señaló que “en el programa con el FMI no hay ninguna baja del gasto público, solamente el ajuste lo va a ser el sector privado con tarifazos e impuestazos” y que por eso adelantaba que su bloque no lo iba a apoyar. Sin embargo, se tomó unos minutos para aclarar que “no hay forma” de votar por separado el pedido de deuda y el plan acordado con el Fondo Monetario Internacional porque “son las dos caras de la misma moneda, no pueden ir por separados, sin el programa no hay crédito”.

