Elliot Page publicará un libro sobre su cambio de género

El actor conocido por "Juno" y "The Umbrella Academy" aborda en su libro la relación con su identidad, su cuerpo, su trabajo y su fama. Detalles de "Pageboy"

Como una memoria temprana que recorre sus 35 años de vida, desde el éxito de Hollywood que alcanzó con sus protagónicos en "Juno" y "The Umbrella Academy" hasta su defensa en la lucha por una sociedad más igualitaria y su proceso de transición de género, el libro autobiográfico del actor Elliot Page llegará el año próximo a la Argentina con el título "Pageboy", según anunció el sello Tendencias.

A modo de testimonio, Page aborda la relación con su identidad, su cuerpo, su trabajo y su fama, a partir de numerosos episodios de su vida desconocidos hasta ahora, así como también "temas relacionados con la salud mental, el abuso, el amor, las relaciones, el sexo y el pozo negro que puede convertirse Hollywood", de acuerdo a lo difundido por la editorial del grupo Urano.

En 2014, el actor, director y productor contó públicamente su homosexualidad y devino en activista con gran presencia en la lucha de los derechos de la comunidad LGBTQI+; en diciembre de 2020, anunció que se identificaba como una persona transgénero y pidió a todos que lo llamaran Elliot Page. Desde, entonces inició su camino de transición.

Su editor Leo Teti adelantó que se trata de "un testimonio muy importante, en especial para nuestros tiempos. Creo que este libro llegará a muchísimos lectores y nos permitirá dar luz sobre temas que, muchas veces, no tienen la llegada que deberían".

Si bien todavía no hay una fecha de publicación exacta, desde la editorial aseguran que el libro verá la luz en 2023 y esperan hacer todo lo que esté a su "alcance para que su historia llegue al máximo número de lectores".

En 2020 Ellen Page se declaró transgénero y pidió llamarse Elliot

El nuevo paso de Page, profundiza el camino de quien es uno de los miembros de Hollywood que más visibilidad dio al colectivo LGTBQI+.

Tras comunicar públicamente que es lesbiana en 2014 y en matrimonio con la bailarina Emma Portner desde 2018, manifestó en su comunicación que a partir de ahora usará tanto los pronombres él como elle.

"Me siento afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este lugar en mi vida. Siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo", escribió Page.

El intérprete aseguró en su texto: "Me han inspirado tanto en la comunidad trans. Gracias a todos por su valentía, generosidad e incesante trabajo para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo ofreceré cualquier apoyo que pueda y continuaré esforzándome por una sociedad más igualitaria y con más amor".

En el escrito, quien también se lució en lo filmes X-Men: La batalla final e Inception, apuntó: "Pido paciencia. Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de que me siento profundamente feliz ahora mismo y sé el privilegio que tengo, pero también tengo miedo. Tengo miedo de la invasividad, el odio, las 'bromas' y la violencia. Para ser claro, no estoy intentando reventar un momento que es feliz y que celebro, pero quiero mencionar la imagen completa".