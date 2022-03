Sube el precio de la harina, aumenta el pan?

La industria panadera está atravesando una situación critica, producto del contexto internacional que se vive en el este de Europa por el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que generó un incremento en el precio del principal insumo. La bolsa de harina aumentó en promedio en los últimos 15 días un 100%, así lo advirtió el titular del Centro de industriales Panaderos de la Tucumán, Pablo Albertus.

El empresario manifestó que desde el sector tienen "mucha incertidumbre debido al desabastecimiento y limitaciones por parte de las distribuidoras, lo que genera un problema". Por otro lado "se regeneran los precios de molineras, y envían la mitad del producto. Hay una gran especulación", puntualizó Albertus.

Días atrás, el titular de la cámara provincial advirtió durante una reunión que mantuvo con el Gobernador Osvaldo Jaldo, que los productores aguardan que desde "el estado nacional intervengan en esta situación", pero no descartaban un aumento en el precio del pan.

Mercado Internacional:

En las ultimas horas, el trigo continuó en alza en el mercado de Chicago, en los Estados Unidos, y su valor ya escaló casi el 40% desde el desencadenamiento de la invasión rusa en Ucrania.

Durante el Chicago nocturno el trigo se ubicó en US$ 475,46 en los contratos para mayo con un aumento de 7,03% respecto del cierre de viernes, es decir US$ 31,23; cuando la cotización había alcanzado los US$ 444,23.

De esta forma, el trigo lleva acumulada un alza de 38,42% y de US$ 131,99 respecto al valor con el cual operaba en el día previo a la invasión de Rusia en Ucrania del 24 de febrero cuando se ubicaba en US$ 343,47 en el mercado estadounidense.

Al temor por el desabastecimiento que genera en el mercado el ataque de Rusia a Ucrania, países que representan casi el 29% de las exportaciones mundiales del grano; ahora se añade como factor alcista los problemas que atraviesan las cosechas de China.

China, el principal consumidor de trigo en el mundo, si bien produce el grano en grandes volúmenes, no es autosuficiente y requiere de importaciones para poder abastecerse del mismo, las cuales ahora se prevé que se incrementen frente a la mala campaña.

En tanto, la guerra causó el cierre de los puertos y una paralización en la producción de la agricultura ucraniana, además de dificultades en el transporte con Rusia, frente a las sanciones dispuestas por las compañías de navegación.