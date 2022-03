El Kun Agüero contó que intentaron secuestrar a su hermana

En una de sus cotidianas transmisiones vía Twitch, el Kun Agüero habló de la inseguridad en la Argentina y por qué no vive en su país natal.

El Kun Agüero contó por qué no quiere vivir en la Argentina

El Kun Agüero sorprendió a los internautas cuando, a través de una de las transmisiones en su canal de Twitch junto a Gonzalo Banzas, reveló una incómoda situación que vivió con uno de sus familiares más cercanos.

El exfutbolista, lejos de las canchas, está en el mundo del stream y los deportes tecnológicos bajo su organización Krü Esport, donde unió sus dos de sus pasiones: la tecnología y el mundo gamer.

La entrevista

Mientras conversaban sobre los impuestos en su país natal, el Kun, quien estuvo envuelto en una polémica por sus dichos tiempo atrás, explicó por qué no reside en el territorio argentino. “No voy a vivir a Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo”, comenzó diciendo el exfutbolista.

Y continuó: “Hoy la gente en Argentina, hay que ser sincero y contar bien las cosas, yo tengo a mis amigos y todo el mundo, la gente se está yendo a vivir a barrios cerrados. Todo el mundo se está yendo a los barrios cerrados”.

Fue entonces, cuando el Kun Agüero reveló que su familia se mudó a un barrio cerrado años atrás porque “en ese momento estaba de moda el tema de los secuestros”. Y contó: “Me dijeron que estaban buscando a algunas de mis hermanas. Claramente me fui. Yo viví en la villa, yo sé cómo es. Es muy difícil para los padres”.

En cuanto a su lado streamer, el Kun Agüero continúa con sus transmisiones diarias a través de su canal personal donde se lo ve desempeñándose en distintos videojuegos. También aprovecha para charlar con los usuarios o reaccionar a los partidos de su equipo de deportes electrónicos.

En diciembre transmitió lo que fue la pre-inauguración del Klüb, un espacio dedicado para que todos los integrantes de su organización tengan un lugar para practicar. Durante el recorrido revelaron gran parte de las instalaciones de esta locación que está ubicada en el barrio de Palermo en Buenos Aires.

