Cuándo cobro ANSES: los pagos para este lunes 7 de marzo

La ANSES, que dirige Fernanda Raverta, informa el cronograma de pagos completo para este lunes 7 de marzo de 2022 para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Pensiones no contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

DNI terminados en: 6 y 7.

Cuánto cobran los beneficiarios de las Pensiones no contributivas tras el aumento de marzo 2022

Al confirmarse el incremento del 12,28%, las PNC quedaron con los siguientes importes:

Pensión no Contributiva por Invalidez: $ 22.840,78

Pensión no Contributiva para Madres de siete hijos o más: $ 32.629,69

Pensión no Contributiva por Vejez: $ 22.723,13

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $26.103,75.

Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar (Tarjeta Alimentar). Cobran hoy:

Madres de 7 hijos que perciben PNC con DNI finalizados en 6 y 7.

Programa Alimentario PAMI, quiénes cobran hoy

Este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3000 pesos para personas afiliadas a PAMI, quienes recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en centros de jubilados antes del Covid-19.

Es para mayores de 85 años con jubilación mínima. Reciben el pago en la misma fecha y cuenta que cobran su haber.

Ayuda escolar anual

Durante este mes, con el calendario de pago de las asignaciones familiares por hijo o hija y la Asignación Universal, ANSES deposita en forma automática el monto correspondiente a la Ayuda Escolar Anual.

Esta asignación es para hijas e hijos de entre 4 y 16 años que asistan a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial. Si la cobran automáticamente en marzo, igual deben presentar el certificado escolar completo antes del 31 de diciembre.

En los casos en que un titular de la Asignación Familiar por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación Universal por Hijo no tuviera depositada la prestación de manera automática, debe verificar la actualización de sus datos en ANSES y presentar el certificado para percibirla en el siguiente pago en la página de ANSES.

Fuente: TN