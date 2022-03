Plástico por hormigón: una revolución en la arquitectura

«Ingenieros químicos del MIT han creado un nuevo material que es más resistente que el acero y tan ligero como el plástico. El nuevo material ha sido creado a través un nuevo proceso de polimerización y puede ser fácilmente producido en grandes cantidades.

Su uso puede ir desde los pequeños componentes de teléfonos móviles y coches hasta la construcción. Michael Strano, profesor de Ingeniería Química del MIT y director de la investigación, ha manifestado que el nuevo material tiene propiedades muy poco habituales».

El anterior entrecomillado ha circulado durante las últimas semanas en las revistas y páginas especializadas en arquitectura como el rumor de un nuevo mundo. ¿Sustituiremos el hormigón y el acero por estructuras de plástico, menos contaminantes, menos pesadas, más maleables, más fácilmente reparables y sustituibles...? La respuesta, en resumen, es que en esa tarea está la investigación y que hay motivos para ser optimista pero que aún hace falta paciencia.

Explicación científica

Una explicación científica: «Los plásticos, hasta ahora, se crean por polimerización, por eslabones que crean cadenas. Son materiales lineales», cuenta Victoria Rigual, profesora e investigadora del Departamento de Ingeniería Química y de Materiales de la Universidad Complutense de Madrid.

«Y, por ser lineales, son insuficientemente rígidos para usos como la construcción. En el MIT lo que han conseguido es que esos enlaces entre moléculas, que hasta ahora van siempre digamos que en el eje Y, vayan en dos direcciones, en el eje Y y en el X. Los enlaces son un poco más débiles pero, aún así, compensa la rigidez que se consigue al crear los eslabones perpendiculares».

-¿Es esta innovación algo insólito?

-No. El equipo con el que trabajo en Madrid hace algo parecido con las resinas con el fin de crear una evolución del papel que tenga cualidades de resistencia diferentes a la que conocemos actualmente.

¿Y qué beneficios promete un plástico capaz de sustituir al hormigón? El primero, el medioambiental. Aunque la discusión sobre el calentamiento global se ha centrado hasta ahora en los gases derivados de la movilidad, es la industria de la construcción la responsable del 38% de las emisiones globales de CO2.

«La información del MIT no da datos, pero estoy segura de que los hornos de moldeado del nuevo material no se irán a más de 100º centígrados. Nosotros trabajamos a 80º, por ejemplo. Para hacer hormigón se emplean hornos que suben a 800º y hasta a 1.000º. Es un proceso muy sucio», explica Rigual.

«En el hormigón se lleva trabajando desde hace tiempo en mejorar la huella medioambiental y yo estoy seguro de que hay un recorrido por delante, un potencial de mejora.

El acero, que se basa mucho menos en un proceso químico, no tiene ese recorrido de mejora por delante. En cambio, el acero se puede reciclar mejor que el hormigón, que sólo puede reutilizarse como material de relleno en un porcentaje limitado», explica el arquitecto Mariano Molina, profesor de Estructuras de la Universidad San Pablo CEU. Pero, por mucho que el hormigón se vuelva medioambientalmente más eficiente, siempre será un material problemático.

Espacios exentos

Segundo beneficio: la arquitectura en su sentido más elemental, el aprovechamiento del espacio. Los pilares de hormigón armado que sostienen hoy nuestras casas tienen un tamaño mínimo de 25 por 25 centímetros y no se suelen separar en más de cinco metros de distancia. Además, las paredes se entregan con un grosor mínimo de 15 centímetros de ancho, aunque no tengan una función estructural.

¿Promete el nuevo plástico duro del MIT reducir esas servidumbres? «Permiten espacios mejores y permiten más aprovechamiento», cuenta Beatriz Gil, jefa del laboratorio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra.

«En realidad, ya hay experimentos, arquitecturas que se han hecho con las técnicas de la aeronáutica que van en esa línea. Algún prototipo que ha hecho con aluminio la empresa de construcción japonesa Takenaka o la cabaña impresa en 3D que presentaron en Amsterdam hace unos meses... Lo que pasa es que eso, por ahora, requiere un trabajo agotador, casi artesanal. Es como el Guggenheim. ¿Es posible construir como el Guggenheim? Sí, pero a base de millones de horas de delineación: construir así sólo es posible para proyectos muy singulares. Si encontramos los materiales que facilitan esa manera de construir y los procesos industriales de fabricación, puede que sí, que vayamos a un cambio significativo».

Arquitectura orgánica

Gil explica, en resumen, que es fácil imaginar una arquitectura más orgánica y menos abstracta gracias a la revolución matérica que ya se intuye: formas complejas, irregulares, sensuales... Hace unos meses, Reiner de Graaf, socio de Rem Koolhaas en el estudio OMA, explicaba a EL MUNDO que las nuevas técnicas constructivas como la construcción por impresión 3D, rápidas y potencialmente baratas, le llevaban a imaginar un regreso a la ornamentación, la gran ausente de la arquitectura del último siglo.

«En realidad, la última gran revolución tecnológica que hemos tenido en la construcción fue en el siglo XIX, cuando pasamos de construir con piedras al acero y el hormigón», explica Mario Molina. «No construimos diferente a como construía Le Corbusier». El siglo XX, con todos sus avances, pasó de largo por la construcción.

«En el MIT hay grandes proyectos sobre grafeno, sobre hormigón de bajas emisiones y sistemas de impresión», cuenta Antón García Abril, arquitecto madrileño y profesor en el mismo MIT. «Pero creo que el cambio, hasta ahora, ha venido más por la industrialización y componentizacion».

Sin embargo, Ingo Bürgert, ingeniero e investigador de la Escuela Politécnica Estatal de Zürich (ETH), explica que los cambios matéricos ya están asomando a nuestro mundo: «A medio plazo, veo más construcción con madera, más hormigón reciclado, más cementos con bajas emisiones de CO2, más híbridos madera-hormigón... A largo plazo, creo que habrá desarrollos mejorados. Nuevos productos de madera, altas tasas de reciclaje y reutilización y nuevos materiales de construcción inteligentes y funcionales para edificios inteligentes y de alta eficiencia energética».

Reutilización

«No soy arquitecto», continúa Bürgert, «pero intuyo que la construcción se va a basar en elementos estructurales diseñados para ser reutilizados tal como están o en nuevas combinaciones y también en componentes que puedan desmontarse fácilmente y combinarse con frecuencia. Creo que las mejoras materiales y los nuevos conceptos de diseño permitirán el uso de menos material... Además, creo que los edificios residenciales y los apartamentos del futuro serán mucho más pequeños».

¿Cuáles son las incertidumbres que pueden retrasar o minimizar el cambio? «Habrá que comprobar el comportamiento del nuevo material ante condiciones térmicas cambiantes. Habrá que ver si es ignífugo y si no se deforma a temperaturas altas», explica Victoria Rigual. «El polímero que cita el MIT es la poliamida. La disponibilidad que exista de poliamida también será determinante».

«Tendremos que comprobar si un material así vibra o no», añade Mario Molina. «Hay materiales como el acero que, aunque son seguros, vibran un poco. Y a la gente no le gusta percibirlo, como es natural».

De esos condicionantes se puede pensar que su solución será cuestión de tiempo: que si el plástico del MIT no es ignífugo en 2022, ya lo será en sucesivos desarrollos. Lo que no depende de los científicos es la acogida que le den la industria y el mercado.

«La construcción es una industria conservadora. Si se emplea el pladur en los tabiques, aún hay clientes que piensan que es una decisión arriesgada. Y el caso es que el pladur es una tecnología que tiene 100 años», dice Beatriz Gil.

Manuel Montesdeoca, profesor de Construcción de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, lleva más allá esa idea.

«En los últimos años hemos visto algunas investigaciones parecidas, pero que no han llegado a ser relevantes en la construcción todavía. El hormigón translúcido, por ejemplo... En el caso del plástico habrá que tener paciencia. Nadie construirá en plástico si las aseguradoras no avalan los cálculos de estructuras y no habrá seguros mientras no haya una normativa completa. Yo soy optimista, creo que la investigación va muy deprisa y que vamos a vivir cambios importantes, pero tenemos que ser un poco pacientes todavía».

FUENTE. El Mundo