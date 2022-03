Acuerdo con el FMI: los pronósticos de Daniel Artana

El economista Daniel Artana opinó sobre el acuerdo que el Gobierno firmó con el FMI para el pago de la deuda, y lanzó pronósticos de lo que vendrá.

Entre sus predicciones estimó de cuánto será la devaluación del peso contra del dólar mes a mes, y opinó que la suba de tarifas de los servicios públicos será más alta de lo que se informó realmente.

A continuación sus principales definiciones:

Dólar

"La brecha depende de un montón de cuestiones. Primero, el gobierno está devaluando más fuerte el oficial y ha tomado un compromiso de que no se le atrase respecto del nivel que tenía a finales de enero. Vas a tener una devaluación del 3% y algo mensual. (..) La brecha en parte se disparó porque tuviste una gran emisión. Después tenés que te juega a favor o en contra el hecho de que tengas de afuera las circunstancias que te generen más dólares. (..) El conflicto armado te ha subido los costos de la energía y los precios de los productos de exportación de Argentina. En el neto es posible que ganemos o perdamos un poquito pero no va haber ese efecto de 7.500 millones de dólares. Vas a gastar más en energía, vas a exportar algo más de lo que hubieras exportado de soja y maíz. El tema del acuerdo te debería descomprimir. Si cumplen el acuerdo, va a haber menos emisión y vos deberías moverte a un escenario de menor brecha. Si esto no se cumple, todo esto va para atrás."

Acuerdo general

"Desde que se dieron a conocer los lineamientos en función del entendimiento que hubo hace semanas atrás, parecería que la cosa no se ha movido mucho de ahí. Argentina se compromete a reducir el déficit fiscal de una forma gradual hasta alcanzar el equilibrio antes del pago de intereses en el año 2025. El financiamiento con emisión de ese déficit cae más de lo que cae el déficit fiscal, con lo cual está implícito que se piensa colocar deuda. Los desembolsos de este acuerdo van a ser mayores de lo que la Argentina le debe hoy al Fondo. El Fondo le va a devolver a la Argentina más o menos 4.500 millones de dólares que se fueron pagando en los últimos meses, por lo tanto eso equivale a endeudarse por 4.500 millones de dólares y eso aparentemente es la clave para fortalecer las reservas del Banco Central que están muy escuálidas. Este año las reservas netas en 5.800 millones y en los años siguientes un poco menos de 5.000 millones cada uno. (..) Era inevitable porque la alternativa era romper con el Fondo e ir a un default y los que proponen eso no le cuentan a la gente las consecuencias que tendría eso. Es más una posición ideológica. Si ellos tuvieran que votar el botón rojo, no lo harían. Es fácil opinar cuando la responsabilidad de las decisiones cae sobre otro."

"Uno cuando piensa en reformas estructurales, hay reformas que son destinadas a mejorar el crecimiento económico y reformas que están destinadas a mejorar la solvencia fiscal. El gobierno no ha avanzado en ninguno de los dos frentes, más allá de que se ha hecho un compromiso de reducir los subsidios a las tarifas eléctricas y de gas, más de lo que por ahí esperaba La Cámpora. El principal problema es que la coalición de gobierno está dividida en este y en otros temas. (..) Si se cumple lo acordado con el Fondo, la deuda va a subir y si el gobierno se financia a corto plazo, los vencimientos que va a heredar el gobierno que asuma en 2023 puedan ser importantes o más grandes de los que hay hoy. Si se cumple con el acuerdo, va bajando el déficit que es el origen del incremento de la deuda, en realidad eso por un lado te va aliviando.

Impuestos y recaudación

"Yo creo que el gobierno tiene una contradicción marcada por el relato diciendo que el gasto tiene que seguir creciendo. Se pretende subir la recaudación a partir de un aumento en la valuación fiscal de las propiedades, lo cual lo manejan las provincias y hay un lío porque esto viene demorado. También hay una intención de mejorar la administración tributaria. Si esto fuera fácil, ya lo hubieran hecho. Hay algo de voluntarista, tanto por el lado de las mejoras de la recaudación que te daría la mejora en la administración tributaria, como la mejora en bienes personales que te daría si las valuaciones fiscales fueran más cercanas a las del mercado. También hay dudas respecto si el gobierno va a cumplir con este sendero fiscal y después si va a poder colocar la deuda que tiene previsto colocar, que son como más de 2 puntos del PBI este año y el que viene. No es fácil eso, hay algo de aportes de organismos internacionales. Hay muchos interrogantes pero la falta de reformas yo creo que también te pega en el crecimiento y si la economía en vez de crecer más o menos de 2%, como supone el gobierno después de este año que hay un efecto arrastre, se podría crecer un poco más porque hacer reformas más pro crecimiento te aliviaría un poco las cosas. Hay un montón de interrogantes que eso también te quita la posibilidad de que el acuerdo te desplome el riesgo país, cuando tenés un programa que es creíble y eso te hubiera dado un alivio para el financiamiento de la economía. Lo que vas a tener es alguna reducción pero muy modesta porque el principal problema es la desconfianza que genera la política económica de este gobierno."

2023

"Creo que lo que va a tener que hacer el gobierno que asuma en 2023 es poner un programa de reformas estructurales pro crecimiento y pro solvencia fiscal que es lo que este gobierno no está dispuesto a hacer, y eso lo va a tener que hacer con el Fondo o sin el Fondo. (..) Hay mucho de voluntarista en este acuerdo. Se dice que la inflación va a bajar, si cumplen con la meta monetaria la inflación va a bajar pero la pregunta es si lo van a cumplir. Creo que es un avance pero lo que falta y habrá que ver en qué estado llega, porque el año que viene hay elecciones y la tentación de no cumplir por parte de un gobierno que cree que lo que hace falta para ganar elecciones es lo contrario a lo que ha firmado, se corre el riesgo de que la cosa no termine en los niveles que esté gobierno está comprometiendo con el Fondo."

Tarifas y subsidios

"Vos tenés un problema que lo fuiste agravando. Mientras los subsidios a la energía y al transporte eran alrededor de un punto en el PBI en el 2019, ahora se más que duplicaron. Todo eso es más difícil y eso fue decisión del gobierno que siempre mira al corto plazo."

"Aparentemente el aumento de tarifas va a estar más cercano a lo que te reclamaba el Fondo que a lo que había propuesto La Cámpora. El Fondo pedía 60%, la Cámpora 20% y aparentemente vas a estar en 20% para la tarifa social, entre 42% y 45% para la clase media y 200% para familias de altos ingresos. Ese promedio te va a dar más cerca del 60%."

FUENTE: Ambito