El día llegó: Bilardo se enteró de la muerte de Maradona

Y un día Carlos Bilardo se enteró de la noticia que su entorno no quería que se entere: la muerte de Diego Armando Maradona. El mítico entrenador de la Selección Argentina, campeón del mundo en 1986, sufre una enfermedad neurodegenerativa y está en cuidado de su familia. Junto a ellos se enteró de la noticia que sucedió el 25 de noviembre de 2020: la partida del astro futbolístico.

"Bilardo ve la pantalla que cuenta la muerte de Diego y no dice nada. Simplemente, junta las manos y agacha la cabeza", eso reza la nota de Cenital que escribe Ezequiel Fernández Moores, en la que analiza el paso de los cuatro capítulos de la serie que produjo y reproduce HBO Max sobre la vida del Doctor del fútbol en cuatro capítulos que repasan distintos aspectos de su vida.

La salud de Carlos Bilardo: ¿qué enfermedad tiene el ex DT de la Selección argentina?

El ex entrenador de Estudiantes, Boca, Deportivo Cali, Sevilla, entre otros, padece el síndrome de Hakim-Adams, también conocido como hidrocefalia de presión normal (HPN) o hidrocefalia normotensiva, es una enfermedad que afecta a personas de la tercera edad, en su mayoría hombres, y muchas veces es diagnosticada de manera equivocada porque se confunde con el Alzheimer, el Parkinson o con cuestiones propias de la vejez. Entre sus síntomas principales se encuentran los trastornos de memoria y de estabilidad, mientras que a medida que el cuadro progresa también se manifiestan cambios constantes de humor, problemas de atención, incontinencia urinaria y demencia.

Los síntomas asociados a la enfermedad se generan a partir de la acumulación de líquido cefalorraquídeo en las cavidades cerebrales, por lo que muchas veces a los pacientes se les implanta una válvula que deriva ese líquido hacia el abdomen, donde es reabsorbido por el cuerpo.

“Bilardo, el doctor del fútbol”: el título más visto de HBO Max

“No busquen dinero, busquen gloria y así los van a recordar para toda la vida”. Esta es una de las tantas frases célebres y consejos que dio Carlos Salvador Bilardo, exjugador de Estudiantes de La Plata, médico y también ex DT de la selección Argentina de fútbol con la que salió campeón en México en 1986 (en pleno esplendor de Diego Armando Maradona), y subcampeón en Italia 90.

Se trata de uno de los personajes más polémicos del fútbol argentino. Carlos Salvador Bilardo despierta amores y odios casi de la misma manera, y un recorrido por su vida era necesario para los seguidores fieles de su carrera y para aquellos que nunca concordaron con su estilo tan particular de ver el fútbol.

Desde la cuenta de Twitter de HBO Max se anunció que la docuserie se convirtió en el título más visto de la plataforma. Así dejó atrás a Chernobyl, Euphoria, Superman y Lois, Ben 10: Supremacía alienígena, El verano que vivimos, Mi amiga brillante, Raised by Wolves 2, The Flight Attendant y Dune.

Se trata de un documental fragmentado en 4 episodios, que cuenta con videos caseros del propio Bilardo que reflejan la intimidad de su hogar y momentos cotidianos con su esposa Gloria y su hija Daniela. También hay muchos otros en pleno entrenamiento con la selección de 1986 antes y durante el Mundial jugado en México, que le dio a Argentina su segunda copa, luego del triunfo en 1978.

A lo largo de los episodios se va mostrando la trayectoria profesional y personal del entrenador. Carlos Salvador Bilardo marcó a fuego tanto a aquellos que pudieron trabajar bajo su órbita, como a sus seguidores y detractores. Enfrentado con el anterior DT de la selección Argentina, César Luis Menotti (más por los medios de comunicación que por ellos en sí), Bilardo optó por un estilo totalmente opuesto al menotista, inaugurando así una forma de juego bilardista que hasta el día de hoy es utilizada.

Justamente, Bilardo, el doctor del fútbol recoge el testimonio de Menotti, una de las voces más difíciles de conseguir ya que no suele dar muchas entrevistas. También cuenta con las voces de Nery Pumpido, Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga, Julio Olarticoechea, Óscar Ruggeri, Sergio Batista, Carlos Pachamé, Claudia Villafañe, Enzo Trossero, Diego Simeone, Sergio Goycochea, Juan Sebastián Verón, Israel Damonte, Marcelo Bielsa y Miguel Ángel Russo, entre otros.

Cada uno de ellos otorga datos y situaciones extremas y divertidas vividas con Bilardo, un hombre lleno de cábalas y reglas que a veces resultaban un tanto ridículas, pero que todos acataban. Su pasión por el fútbol lo llevó a estar muy ausente de su propia vida personal y por eso decía: “Me olvidé de vivir”. Claramente, vivió por y para el fútbol.

“Nosotros lo fuimos a ver antes de la pandemia, con todos los chicos, comimos con él y se largaba a llorar. Me acuerdo cuando le decíamos: ‘¿Vos sabés loco lo que nos hiciste vivir? ¿Qué todavía hoy tenemos secuelas todos?’ Y se largaba a reír un poco. Así que por eso dije en mi programa que cada vez que alguien hable ahora de Bilardo, que no puede salir a defenderse, me va a encontrar a mí. No tengan dudas”, así se refirió uno de los estandartes de la selección del 86, Óscar Ruggeri.

Los capítulos de esta serie fueron dirigidos por Ariel Rotter y escrita por Sebastián Meschengieser y Gustavo Dejtiar, bajo la producción ejecutiva de Federico D’Elía, Cune Molinero y Alejandro Turner. Es una docuserie realizada por WarnerMedia Latin America junto con Zeppelin Studios Latin America para la región.