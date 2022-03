Gianinna Maradona habló sobre el ingreso de su hijo a Tigre

Siguiendo el legado de su abuelo y de su papá, Benjamín Agüero decidió iniciar una carrera en el fútbol y esta nueva etapa llenó de emoción a Gianinna Maradona. La noticia la dio a conocer el Kun Agüero durante una transmisión en Twitch. En el vivo detalló que su hijo empezó a jugar en las divisiones inferiores de Tigre, un equipo de la primera categoría del fútbol argentino.

Por supuesto, Gianinna se mostró muy orgullosa del adolescente en su cuenta oficial de Instagram, en donde le dedicó un emotivo mensaje. “Se rompió mi caja de cristal y después de tanto insistirme ya no pude gambetearte más. Acá estás. Si te hace feliz, yo voy a estar incondicionalmente para apoyarte en todas”, comienza el posteo que publicó la hija de Diego Maradona en las redes sociales.

Además, la emprendedora dejó en claro que debía iniciar este camino con entusiasmo: “Escribí tu propia historia, divertirte, disfrutá, aprendé, se respetuoso, desafiate a vos mismo y dejalo todo. Confiá en vos. Yo confío siempre. El fútbol es sacrificio y dedicación. Jugá siempre para ganar, pero también vas a tener que aceptar que si te toca perder, el fútbol siempre da revancha y la vida también”.

Gianinna Maradona aseguró que su papá estaría orgulloso del ingreso de Benjamín a Tigre

Emocionada por esta apuesta de Benjamín, Gianinna recordó a su padre, y aseguró que hubiera estado muy contento del desafío que emprendía su nieto. “El primer día que ibas a probarte llovió, era él dándote su bendición, o por ahí su baba de ‘Babu’ orgulloso. Desde el cielo tiene primera fila. Cuántas veces habrá soñando con ese día, cuántas charlas imaginando cómo sería. Estemos donde estemos, siempre está con nosotros”, escribió.

Para finalizar el mensaje, no dudó en darle algunos consejos a su hijo: “Escuchá a tu técnico, valorá a tus compañeros, valorate a vos, no tenés que demostrarle nada a nadie. Ni el Babu, ni tu papá. Vos sos Benjamín. Soy tu fan desde que naciste, eso ya lo sabés. Disfrutá cada instante de aprendizaje en esta nueva etapa de tu vida”.

El Kun se puso exigente

Benjamín Agüero se sumó a las inferiores de Tigre después de pasar una prueba y su papá, el Kun, lo contó emocionado en un streaming en el que aseguró que será muy exigente si el joven de 13 años decide hacer una carrera como futbolista.

“¿Sabían que empezó Benjamín a jugar al fútbol? Arrancó por primera vez a jugar. Jugaba en el barrio y ahora fue a un equipo, fue a jugar a Tigre”, señalo el Kun en uno de sus habituales streamings en la plataforma Twitch.

Allí, contó también que su hijo decidió ir a probarse a la institución de Victoria ya que su mejor amigo juega en las inferiores del club. Ese motivo lo animó a asumir el desafío: “Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Se fue a probar la semana pasada y me escribió ‘pá, quedé', señaló orgulloso el exgoleador del Manchester City.

Por otro lado, indicó también que será muy exigente a la hora de evaluar el desempeño de su hijo ya que, como cualquier profesión, el fútbol es un lugar en el que hay que tomarse las cosas muy en serio para poder llegar a la élite.

“Me llegaron comentarios, pero lo tengo que ir a ver. Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual, ¿Me explico? Si realmente va a querer jugar, le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va”, aseveró Agüero.