Italia incautó un mega yate del oligarga más rico de Rusia

La policía italiana se ha incautado de un yate propiedad de Alexey Mordashov, el hombre más rico de Rusia antes de ser incluido en la lista negra de la Unión Europea esta semana tras el ataque de Moscú a Ucrania, dijo el viernes una fuente con conocimiento directo del asunto.

El “Lady M”, de 65 metros de eslora, fue incautado en el puerto de Imperia, al norte de Italia, según la fuente.

Un segundo yate propiedad de Gennady Timchenko, otro multimillonario que tiene estrechos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin, también está bloqueado en Imperia y será secuestrado en breve, añadió la fuente.

La medida se produjo después de que esta semana se incautaran en Francia y Alemania yates pertenecientes a otros oligarcas rusos, mientras los Estados occidentales aplican sanciones masivas, incluida la congelación de activos, para intentar obligar a Rusia a retirarse de Ucrania.

Según los medios de comunicación italianos, el Lady M fue construido por los constructores navales estadounidenses Palmer Johnson en 2013. La revista Forbes dice que tiene un valor de 27 millones de dólares.

Alexei Mordashov

Mordashov construyó su riqueza en torno al productor de acero ruso Severstal (CHMF.MM). Teniendo en cuenta los activos de toda su familia, Forbes estima que Mordashov tenía un valor neto estimado de 29.100 millones de dólares antes de que llegaran las sanciones, lo que le convierte en el hombre más rico de Rusia.

Los medios de comunicación italianos afirman que posee una villa valorada en unos 66 millones de euros (72 millones de dólares) en la costa de la isla mediterránea de Cerdeña. No estaba claro si la policía se había incautado de esa propiedad.

Timchenko hizo una fortuna en el comercio de petróleo y ha sido descrito por Putin como uno de sus socios más cercanos. Gran Bretaña dijo el mes pasado que era uno de los principales accionistas del Banco Rossiya, que desempeñó un papel en la desestabilización de Ucrania tras la anexión rusa de Crimea en 2014.

El oligarca busca escapar de las sanciones trasfiriendo su holding minero a su esposa

Alexei Mordashov, el oligarca más rico de Rusia y una de las personas sancionadas esta semana por la Unión Europea, ha transferido el control de una participación de 1.100 millones de dólares en una empresa minera a su esposa, según informó la agencia Bloomberg.

Marina Aleksandrovna Mordashova se convirtió en “una persona con un control significativo” de Nordgold, según los archivos del Reino Unido de esta semana incluidos en el informe de Bloomberg.

Según los documentos, Mordashova posee ahora entre el 50 y el 75% de los derechos de voto de Nordgold, que, según Reuters, alcanzó una valoración de hasta 5.000 millones de dólares el año pasado cuando planeaba una oferta pública inicial.

Mordashova, la persona más rica de Rusia, según Forbes, dejó de ser director de Nordgold el martes, según los archivos. Ahora posee hasta la mitad de las acciones de Nordgold, según los archivos.

Los oligarcas rusos se han convertido en objetivo de las sanciones occidentales después de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara una invasión de Ucrania el 24 de febrero. EE.UU., el Reino Unido y la UE están entre los que han aplicado un paquete de sanciones dirigidas a paralizar la economía rusa.

Algunos de los miembros de la superélite rusa han empezado a vender sus activos ante las sanciones o a trasladar bienes, como los superyates, a regiones en las que no pueden ser embargados, como las islas Maldivas.

Bloomberg informó de que no estaba claro si el cambio de control de Mordashov en Nordgold fue provocado por la respuesta a la invasión rusa de Ucrania, ya que la transferencia se habría puesto en marcha antes de que Mordashov fuera sancionado.

De hecho, Mordashov se distanció de la invasión rusa de Ucrania y rechazó las sanciones que le han sido impuestas por la Unión Europea (UE).

Según un comunicado citado por el diario alemán “Handelsblatt”, Mordashov, que cuenta con un tercio de las acciones de la agencia de viajes TUI, la mayor del mundo, calificó la guerra en Ucrania de “tragedia para dos naciones fraternales”. “Es terrible que mueran ucranianos y rusos, que la gente sufra y que la economía se hunda,” lamentó el empresario, que expresó la esperanza de que el conflicto tenga un rápido fin y termine “el derramamiento de sangre”.

El multimillonario agregó que nunca ha estado relacionado con el mundo de la política, por lo que manifestó su incomprensión ante las sanciones que le fueron impuestas este lunes a él y a otros 25 individuos, entre ellos empresarios, funcionarios del Kremlin y oficiales del Ejército. “No tengo absolutamente nada que ver con la aparición de las actuales tensiones geopolíticas y no entiendo por qué la UE me ha sancionado,” aseguró Mordashov, que indicó que no comprende cómo estas medidas contribuirán a la resolución del “terrible conflicto”.