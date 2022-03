FMI: los 10 puntos clave del acuerdo que votará el Congreso

El Gobierno envió hoy al Congreso el acuerdo finalmente alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitirá reprogramar los pagos al organismo de este año y 2023 y despeja el escenario de financiamiento para los próximos años.



El proyecto de ley aprueba el programa de Facilidades Extendidas por alrededor de u$s 45.000 millones, que reemplaza el acuerdo Stand By de 2018 firmado por la gestión de Mauricio Macri por u$s 57.000 millones, de los cuales el país recibió casi u$s 44.000 millones.

El proyecto enviado al Congreso incluye como anexos la totalidad de los documentos que componen el acuerdo, esto es los Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico. El Cronista tuvo acceso al proyecto de 137 páginas remitido a la Cámara de Diputados de la Nación.

Tras dos años de negociaciones el ministro de Economía, Martín Guzmán, cerró este jueves todos los detalles del nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional.

Teniendo en cuenta que el acuerdo supone la refinanciación de la deuda tomada por el gobierno anterior, desde el Ministerio de Economía aclararon que "le pedimos plata al Fondo para pagarle al Fondo" los vencimientos de aquel préstamo y de esa manera "mejorar el perfil de vencimientos netos con respecto al insostenible que nos dejó Juntos por el Cambio y que la Argentina pueda seguir creciendo".





La letra chica del acuerdo el FMI: este es el texto completo del proyecto de ley



Como el Fondo no acepta reestructuraciones de deuda, se avanzó en un nuevo programa, cuyos ejes centrales son los siguientes:

1) DURACIÓN Y REVISIONES

Se especifica que tendrá una duración de 2 años y medio en relación a los compromisos asumidos. En ese lapso habrá, además, 10 revisiones trimestrales, con desembolsos en cada una de ellas.

El repago de los mismos será entre 2026 y 2034, ganando 4 años y medio, "sin sacrificar dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio".

La tutela del Fondo y el monitoreo de las cuentas púbicas generan fuerte rechazo entre gran parte de la población.

2) VENCIMIENTOS Y DESEMBOLSOS

El primer desembolso del FMI será de u$s 9800 millones (7000 millones en DEG), que llegarán tan pronto como se apruebe el proyecto de ley. Será clave porque el 22 de marzo vencen unos u$s 2800 millones del programa anterior y no están los recursos para pagar. Además, este mes hay que pagarle un vencimiento también al Club de París.

Los u$s 9800 millones servirán para fortalecer las reservas. El cronograma de vencimientos del acuerdo Stand By de 2018 establecía vencimientos de u$s 19.000 millones este año y de unos u$s 20.000 en 2023.

3) POLÍTICAS DE AJUSTE E INCLUSIÓN SOCIAL

Este acuerdo, según indicó el Gobierno, se logró sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa, algo inusual en los programas de financiamiento con el FMI.

También habrá expansión en infraestructura, ciencia y tecnología y políticas de fortalecimiento de asistencia social y transición de planes sociales a empleo genuino.



Habrá un foco en combatir la pobreza infantil y reorientar las ayudas para fomentar la inclusión en el mercado laboral, sobre todo para las mujeres y los trabajadores con calificaciones bajas o insuficientes.

Esto "permite un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certezas y visión de futuro", indicó el Gobierno.

El Presidente insistió en que el acuerdo es clave para despejar el camino y fortalecer el crecimiento de la economía.

Por otra parte, y así lo especificó el propio presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el acuerdo no contempla ninguna reforma previsional ni reforma laboral.

4) OBRA PÚBLICA

Está previsto incrementar la inversión en infraestructura a más de 2% del PIB en 2022, partiendo de un promedio de 1% del PIB en 2018-20) y mantener este nivel a lo largo del programa.

La inversión se enfocará especialmente en mejorar las condiciones de vivienda y sanidad en las zonas urbanas más pobres, y en reforzar la infraestructura vial, energética, digital y logística del país. Además, se protegerá y ampliará el gasto en ciencia y tecnología a fin de promover la innovación.

5) DÉFICIT FISCAL Y DEUDA

Se plantea una "reducción virtuosa del déficit fiscal", lo que supone que irá acompañado del crecimiento real.

"Hemos trazado una estrategia plurianual de consolidación fiscal, en la que se ha fijado como meta un déficit primario de 2,5% del PIB en 2022, que se reducirá a 1,9% del PIB en 2023, y a 0,9% en 2024" , señaló el Ministerio de Economía.

Después de muchos años, con el acuerdo Argentina podría avanzar hacia una política fiscal contracíclica. Esto supone que si los ingresos reales del gobierno federal fueran superiores a lo programado, hay un compromiso de aprovechar la oportunidad para reducir debidamente el déficit fiscal según corresponda, para asegurar que el escenario base de meta fiscal se cumpla, aun ante un shock externo adverso.

Se buscará especialmente la expansión de la deuda pública denominada en pesos, así como el apoyo de la comunidad internacional (toma de deuda en dólares), lo que "facilitará la eliminación total del financiamiento monetario del déficit para finales de 2024".

6) TARIFAS



Habrá un un incremento de las tarifas de servicios públicos que pagan los usuarios, a partir de una reducción de los subsidios, en especial en energía (electricidad y gas).

Los sectores de mayor capacidad económica contribuirán en mayor medida a la reducción de los subsidios energéticos y el resto tendrá aumentos que estarán por debajo de la suba de los salarios. Abarcará tanto a usuarios residenciales como no residenciales (industrias y comercios).

El 10% de mayor capacidad de pago no tendrá más subsidios y pagará la tarifa plena. Quienes tengan tarifa social tendrán un incremento máximo del 20% anual y el resto tendrá subas promedio del 42% (80% del coeficiente de variación salarial).

7) INFLACIÓN

Se llegó a un entendimiento de que la inflación es multicausal y no solo un fenómeno meramente monetario como afirmaba el Gobierno anterior y el FMI de ese entonces. Para reducir la inflación de forma duradera se precisará un programa integral de políticas económicas.

Para ello, un pilar importante será contar con un sendero fiscal y de financiamiento sostenible, que ayude a reducir sin demora el financiamiento del presupuesto por parte del Banco Central.

Desde el Gobierno aseguraron también que "será fundamental complementar esto con una política monetaria prudente y proactiva para respaldar la demanda de activos en pesos". Se promoverá también "políticas voluntarias de precios e ingresos", frente a la inercia de la inflación y del desanclaje de las expectativas de la dinámica inflacionaria.

8) PRECIOS CUIDADOS Y POLÍTICAS DE INGRESOS

Está vigente un acuerdo voluntario de precios (Precios Cuidados) con más de 150 participantes del sector privado, para que los aumentos de precios no superen el 2% mensual en 1.300 productos representativos de la canasta de consumo masivo.

Los acuerdos de precios serán un complemento de los acuerdos salariales vigentes para apoyar el crecimiento de los salarios reales.

9) DEVALUACIÓN

No se prevé un salto brusco del tipo de cambio. El objetivo es "calibrar" la gestión del tipo de cambio (oficial) para garantizar la competitividad a mediano plazo del tipo de cambio real efectivo, incentivando, además, la acumulación de reservas.

Para alcanzar las metas de acumulación de reservas en el marco del programa, "la tasa de ajuste del tipo de cambio oficial mantendrá el tipo de cambio real efectivo en 2022".

10) TASAS DE INTERÉS

Se acordó como objetivo tener una estructura de tasas de interés reales positivas, por encima de la inflación, para fortalecer la demanda de activos en pesos y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera.