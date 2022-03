Polémica por una supuesta demanda a un bar tucumano

"Hogwarts Music House" es el nombre del bar de Tucumán que supuestamente recibió una insólita petición: la productora Warner Bros los habría demandó por utilizar la temática de Harry Potter por 1 millón de dólares. El diario Popular habló con allegados a los dueños del bar quienes confirmaron que no existe dicha demanda pero que de todas maneras no se remitirán a lo expuesto.

Según pudo confirmar Los Primeros, el bar está en conversaciones con la productora internacional, la cual le ofreció vender la franquicia pero la empresa tucumana no accedió ya que es bastante costosa. En consecuencia, debieron cambiar el nombre del local y realizar otros cambios para evitar demandas legales.

"Estoy en shock con la noticia de que WARNER BROTHERS DEMANDO EL BAR DE TUCUMAN CON TEMATICA DE HARRY POTTER POR 1 MILLON DE DOLARES" fue el tweet que advirtió lo que le estaría ocurriendo al bar de Tucumán.

Creo que un bar de Tucumán nos necesita https://t.co/lJf5g8L3JY — santumaratea (@santumaratea1) March 4, 2022

La temática del bar

El pub temático ubicado en pleno centro de San Miguel de Tucumán abrió en octubre del 2021 y desde ese entonces las reservas no paran de llegar. En una entrevista, Pablo Martorell, el diseñador del bar había contado cómo empezó la idea.

"Un día acá en la esquina íbamos a poner un bar, y me pusieron un nombre sobre la mesa. Cuando leí ’Hogwarts’ dije ’este me encanta’. Nunca lo había relacionado con la película. Después me mostraron qué era Hogwarts y pensé ’en qué me estoy metiendo’", reveló.

Las imágenes hablan por sí solas, el lugar es espectacular. La temática tiene todos los detalles que un fanático de Harry Potter podría desear. Pero, lamentablemente, los derechos de imagen parecía que jugaron en su contra y según lo comunicado en el tweet los dueños del lugar habrían recibido una demanda de 1 millón de dólares por usarlos.

Al enterarse de la noticia y ver este Tweet, Santi Maratea respondió: "Creo que un bar de Tucumán nos necesita". ¿Será este el nuevo objetivo del influencer que rompe barreras?