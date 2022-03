Lichtmajer desborda optimismo por las clases presenciales

El ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichtmajer, se mostró muy satisfecho y esperanzado con el inicio de las clases, donde la presencialidad en las aulas volvió después de dos años por la pandemia de coronavirus. "Empezaron las clases con 392 mil alumnos que están en clase en la provincia de Tucumán y se sumarán otros 100 mil en los próximos días, con los alumnos de adultos y del nivel superior", resaltó el titular de la cartera educativa al referirse al inicio de las clases el 2 de marzo pasado,

Lichtmajer resaltó que para llegar a esta instancia fue importante todo lo planificado, la reparación de escuelas y la inversión efectuada en educación. En ese contexto ponderó el acompañamiento de docentes, las directoras, las supervisoras, que "hicieron un gran esfuerzo para llegar con un impulso muy fuerte".

Explicó que desde el mes de octubre la provincia el plan de refacción integral de las escuelas y aseguró que esto no se detiene ahora porque hay todo un programa de obras para seguir reparando los establecimientos y construyendo otros nuevos.

Respecto a la cantidad de materias con la que los alumnos promocionan el año, el ministro indicó que la pandemia tuvo una fuerte incidencia en la educación y los alumnos sufrieron las mayores consecuencias. Ante esto explicó que "no se terminan los ciclos sin haber aprobado los contenidos de las materias" y precisó que "desde el año paso se aplicó un plan denominado Acompañado, para seguir la trayectoria del alumno y por la pandemia se tomaron los años 2020 y 2021 como una sola unidad, y ese se trabaja todos los días en los trayectos de acompañamiento".

Lichtmajer afirmó que "se trata de atender las huellas que lógicamente dejó la pandemia en la educación y claro que tenemos que recuperar a esos chicos, que ahora están en la escuela, y en el curso de este año van a poder recuperar esos contenidos".

"Los chicos no quedaron de curso el año pasado, pero están con la trayectoria (materias) acompañadas y durante el 2022 serán evaluados y deben aprobar el contenido", afirmó. Estimó que hubo un 30% de alumnos que adeudan alguna materia, cuando lo normal era del 20%.

"Hay que entender que a los chicos le costó mucho atravesar estos dos años, por eso la prioridad este año es que los chicos estén en la escuela y los vamos a ir a buscar a los que están en la casa. La pandemia dejó sus huellas y ahora pasó lo que tanto esperábamos, que el docente esté frente al aula y ahí vamos a recuperar todo, pero con los chicos en las escuelas", enfatizó el ministro.

La escuela Alto el Puesto

El ministro Lichtmajer adelantó que el próximo lunes comenzará el dictado de clases en la escuela Alto el Puesto, en Graneros, al quedar superado algunos inconvenientes relacionados con la imposibilidad de transitar por el mal estado de los caminos. Explicó que el establecimiento recibió de parte del Ministerio de Educación los fondos necesarios para el alistamiento, por eso la escuela está lista y preparada para comenzar las clases.

Para resguardar la seguridad de los docentes y alumnos, se logró abrir caminos alternativos para llegar a la escuela cruzando por algunas fincas.

Contra la UPD

En forma tajante el ministro respondió que le parece mal la forma en que los estudiantes del último año del secundario eligieron para celebrar justamente lo que dieron a llamar el UPD (Último Primer Día). "Me parece mal que la forma del festejo sea el exceso. Me parece que es un tema que los padres tenemos que hablar con los hijos, porque ocurre afuera de la escuela, y me parece que nunca se debe celebrar con cosas que no corresponden", dijo Lichtmajer.

Además, consideró que la escuela deberá tomar alguna medida disciplinaria en caso que los alumnos lleguen a a la escuela en condiciones "que no hacen a los hábitos y normativas establecidas".