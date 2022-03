Violación grupal: Alberto Fernández defendió a Gómez Alcorta

El cruce de ayer entre la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich por el caso de la violación grupal registrada en el barrio porteño de Palermo el pasado lunes sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando el propio Presidente de la Nación le respondió a la referente de la oposición.

“Ayer leía a una opositora, presidenta de un partido opositor que la criticaba a ‘Eli’ porque ‘Eli’ había llamado la atención por un hecho atroz que habíamos visto, que es ese abuso y violación de una chica por parte de seis hombres”, comentó sin mencionar a Bullrich en el inicio de su discurso Alberto Fernández y en el marco del acto inaugural de la tercera edición de “Nosotras movemos el mundo” organizado en el CCK en la tarde de este jueves.

El mandatario completó su respuesta a la titular del PRO y defendió a la ministra, a quien tenía sentada a su lado en ese momento: “En verdad, lo que ‘Eli’ hacía en ese tuit era llamarnos la atención a todos nosotros porque en algún lugar anida la idea de que los hombres pueden tener como objeto de divertimento a una mujer”.

“Eso es horroroso. Eso es horroroso por donde se lo mire. Y de verdad eso pasa”, enfatizó Alberto Fernández.

El pedido de Bullrich

La dirigente opositora pidió la renuncia de la ministra por el primero de los mensajes: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”.

El Presidente continuó en su reflexión. “Lo primero que hace falta entender para poder cambiar las cosas es entender lo que pasa. No se puede cambiar la realidad si uno no asume la realidad y lo primero que hay que decir es ‘¿qué nos pasa?’”, planteó.

“La verdad es que voy a hablarle más a los hombres que a las mujeres —enfocó Alberto Fernández—. En el siglo XXI debería darnos vergüenza que la desigualdad exista, a nosotros los hombres les digo. Tan machos somos, hicimos este mundo... ¡Muchachos, esto está mal! Esto hay que cambiarlo. Esta desigualdad no se tolera. No nos hace mejores, nos hace horribles”.

“Vergüenza nos tiene que dar que haya 128 mil mujeres que tengan que recurrir al Estado para preservarse de hombres que las castigan”, señaló el Presidente sobre la situación de mujeres que buscan acceder a planes para ser asistidas por violencia de género.

En el marco de la causa por la violación grupal, la suerte está echada para los seis detenidos. Con los “sospechosos” apresados, el camino de la investigación judicial toma la senda de los detalles: el juez nacional Marcos Fernández, con la ayuda del fiscal Eduardo Rosende, en las próximas horas buscará determinar los roles de cada uno de los acusados para definir las imputaciones.

Fuente: Infobae