Prat Gay fue declarado visitante ilustre en Concepción

El ex Ministro de Economía de la Nación, Alfonso Prat Gay continúa con su recorrida por la provincia de Tucumán y este jueves por la tarde llegó a la ciudad de Concepción donde fue declarado visitante ilustre en un sencillo acto en el que también estuvo el intendente local Alejandro Molinuevo y el Diputado Nacional Roberto Sánchez.

"No esperaba llevarme tanto de esta visita, estoy muy agradecido", comentó.

Además, habló sobre el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones del pasado miércoles. "Parecía que el presidente sólo le estaba hablando a Cristina. Mucha mentira en el discurso y no hay una preocupación para resolver la inflación".

Acuerdo con el FMI

El ex funcionario criticó la demora del Gobierno para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario y las divisiones en su frente interno. “Deberíamos tener un acuerdo hace dos años. Guzmán invirtió el orden; pensó que podía hacerlo mejor con los bonistas y no le fue bien. Este Gobierno, como es habitual, deja todo para el final”. Y recordó que el próximo 22 de marzo hay un vencimiento del préstamo original del FMI y que la Argentina no tiene reservas para pagar.