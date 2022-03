Miroli: "habrá variantes más contagiosas pero menos letales"

Ante los relajos de los cuidados y el paso de la variante Ómicron por Argentina, el Dr. Alfredo Miroli comentó que “esta historia no terminó, van a surgir nuevas variantes, pero menos personas van a morir”.

“Los virus están y van cambiando, copiando la información de los cuerpos y variando. Así van apareciendo nuevas variantes del virus siempre que sea más contagiosa y van haciendo desaparecer a las anteriores”, explicó en diálogo con “Armando la mañana” por Radio 10 FM101.5 junto a Omar Noblega y el equipo de Los Primeros.

Una característica que remarcó Miroli es que “los virus van buscando ser muy contagiosos y pasar desapercibidos, no generar sintomatología, por lo que son menos virulentos”.

Aumentó el consumo de alcohol

“El uso de ansiolíticos y antidepresivos aumentó notablemente en los mayores. En los no tan mayores, aquellos estaban acostumbrados a tomar alcohol ahora que estaban en la casa aumentaron su consumo. Podemos decir que el consumo de alcohol aumentó per cápita, no en cantidad de consumidores”, explicó el doctor.

El especialista ejemplificó esto con la concurrencia a horas tempranas a las cervecerías, en una franja horaria que eran habituales los locales de merienda, no se dejó de beber alcohol luego del asilamiento.

“Las drogas saltaron hacia las drogas de diseño o sintéticas. No hubo mucho nuevos consumidores por el aislamiento, sino un traslado al tipo de sustancias. Esto se combate educando, con respeto a la comunidad”, concluyó Miroli.