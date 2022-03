Cuándo cobro ANSES: los pagos para este jueves 3 de marzo

La ANSES, que dirige Fernanda Raverta, informa el cronograma de pagos completo para este jueves 3 de marzo de 2022 para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Pensiones no contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

DNI terminados en: 2 y 3.

Cuánto cobran los beneficiarios de las Pensiones no contributivas tras el aumento de marzo 2022

Al confirmarse el incremento del 12,28%, las PNC quedaron con los siguientes importes:

Pensión no Contributiva por Invalidez: $ 22.840,78

Pensión no Contributiva para Madres de siete hijos o más: $ 32.629,69

Pensión no Contributiva por Vejez: $ 22.723,13

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $26.103,75.

Tarjeta Alimentar: quiénes cobran hoy

En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar (Tarjeta Alimentar). Cobran hoy:

Madres de 7 hijos que perciben PNC con DNI finalizados en 2 y 3.

Programa Alimentario PAMI, quienes cobran hoy

Este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3000 pesos para personas afiliadas a PAMI, quienes recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en centros de jubilados antes de la pandemia de COVID-19.

Es para mayores de 85 años con jubilación mínima. Recibirán el pago en la misma fecha y cuenta que cobran su haber.

