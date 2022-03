Santander vs Tinelli, por las deudas de San Lorenzo

Todos saben dónde encontrarme, y que yo esté de licencia en mi club, no lo habilita a decir esta clase de ironías y falta de respeto. Igual de usted no me extraña, porque todo el cuerpo técnico hablaba de su permanente mal trato hacia ellos. Abrazo @SantanderSilvio https://t.co/BLX2Oseqzp