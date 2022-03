Culpan al Gobierno de “justificar” a los violadores

"Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia", expresó la ministra Gómez Altorta en sus redes.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, culpó al Gobierno de “justificar” a los agresores sexuales y exigió la renuncia de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, luego de la violación en grupo que tuvo lugar a plena luz del día en el barrio porteño de Palermo.

Bullrich reaccionó al descargo realizado por la titular del Ministerio de Mujeres, a través del cual la funcionaria intentó terminar con las comparaciones entre las actitudes de los violadores y una conducta animal. “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal. No es una manada, ni sus instintos son irrefrenables”, aclaró Gómez Alcorta.

En ese sentido, la ministra agregó: “Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”. En otro mensaje, la funcionaria aseguró: "Es la forma de ser varones, que se aprende desde niñxs y que define quienes somos y cómo nos vinculamos".

En consecuencia, la respuesta de Bullrich no se hizo esperar. La presidenta del PRO lanzó una fuerte crítica al Ejecutivo cuando afirmó: “¡El Gobierno justifica al que viola!”. Por esto mismo, expresó: “¡Renuncie, ministra!”.

Bullrich recordó que “millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto”, en respuesta al mensaje de Gómez Alcorta luego de que seis jóvenes se turnaran para violar a una chica en un auto estacionado en pleno Palermo.

En reacción a sus declaraciones, Bullrich sostuvo que la mujer abusada puede ser “tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo”. En relación con la víctima de abuso, la líder opositora recordó: “La drogaron y la violaron entre seis cobardes”.

La violación en Palermo

En el último día del feriado de Carnaval, seis jóvenes fueron detenidos cerca de las 13:00 horas por haber violado a una chica de 20 años en el interior de su automóvil en el barrio porteño de Palermo.

Un vecino advirtió la situación y comenzó a golpear con una escoba el vehículo luego de dar aviso inmediato a la policía. Uno de los acusados salió del auto intentando subirse el pantalón, mientras la víctima logró salir y alejarse del lugar.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales se encontraron con dos jóvenes que oficiaban de campaña y otros cuatro en el interior de vehículo.

La joven de 20 años abusada se encontraba completamente desorientada, pero logró denunciar que había sido violada por los cuatro hombres que se encontraban dentro del auto. El Jugado Criminal y Correccional número 21 se encuentra a cargo del caso, mientras los acusados permanecen detenidos.