Cancelaron el estreno de “The Batman” en Rusia

Zöe Kravitz y Robert Pattinson en una escena de "The Batman"

La compañía Warner Bros. sacó a la película The Batman de su calendario de estrenos en Rusia a última hora, en medio de la escalada del conflicto bélico que ese país tiene con Ucrania.

La determinación del estudio es similar al de otras empresas de Hollywood: Sony también frenó el estreno de su próximo tanque, Morbius, mientras que Disney hizo lo mismo con otras producciones y suspendió todos los tratos comerciales que tenía en ese país.

Warner emitió un comunicado

En el comunicado se detalló las razones por las que no va a estrenar en las salas de cine a The Batman, puntualizó el medio The Hollywood Reporter.

“A la luz de la crisis humanitaria en Ucrania, WarnerMedia está pausando el lanzamiento de The Batman en Rusia. Continuaremos monitoreando la situación a medida que evolucione. Esperamos una resolución rápida y pacífica de esta tragedia”, aseguró un vocero de la empresa a ese portal.

Rusia es una de las principales taquillas mundiales, junto a China y los Estados Unidos. Los productores, hasta último momento, se resistían a cancelar el estreno del film basado en el personaje de DC Comics, pero la decisión terminó siendo en conjunto.

Además de Warner, Disney también se pronunció en contra de la guerra e impuso una decisión similar. “Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, estamos pausando el estreno de películas en Rusia, incluida la próxima Turning Red de Pixar”, precisó esa empresa en un comunicado.

Luego, amplió el concepto sobre lo que se viene a futuro. “Tomaremos decisiones comerciales en función de la evolución de la situación. Mientras tanto, dada la escala de la crisis de refugiados emergente, estamos trabajando con nuestras ONG asociadas para brindar ayuda urgente y otra asistencia humanitaria a los refugiados”, remarcaron.

Sony también siguió estos pasos con uno de sus lanzamientos más importantes. El texto que difundió es similar al de Disney y al de Warner.

“Dada la acción militar en curso en Ucrania y la incertidumbre resultante y la crisis humanitaria que se desarrolla en esa región, pausaremos nuestros estrenos teatrales planificados en Rusia, incluido el próximo estreno de Morbius”, determinó la compañía.