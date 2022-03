Kim Kardashian se divorció oficialmente de Kanye West

La empresaria volvió a estar soltera legalmente luego de haber presentado la solicitud hace un año. La ahora ex pareja, estuvo casada ocho años.

Un juez finalmente aceptó la solicitud de divorcio de Kim Kardashian y Kanye West. Tras ocho años de matrimonio, la empresaria y el rapero ya no se encuentran casados.

Este miércoles, la mediática se presentó virtualmente en una audiencia en la que el juez aprobó el pedido de la mediática para volver a ser soltera legalmente. Ahora, la estrella de Keeping up with the Kardashians volverá a ser conocida como “Kim Kardashian”, dejando de lado el apellido “West”, que había adoptado legalmente y solía utilizar en sus redes sociales.

Durante la videoconferencia, Kim hizo declaraciones bajo juramento en un tribunal de Los Ángeles. El juez Steve Cochran le realizó una serie de preguntas entre las que incluyó “¿es su deseo convertirse en una persona soltera?”. Luego de que ella respondiera que “sí” a todo, el magistrado le concedió lo solicitado.

La medida del juez, conocida como bifurcación, permite que una persona en medio de un divorcio complicado pase a ser legalmente soltera mientras se resuelven los asuntos de custodia de hijos y propiedades. Por su parte, Kanye West, no asistió ni participó de forma remota. Días atrás, el rapero había objetado la medida, pero Cochran falló en su contra.

Las condiciones de Kanye West para divorciarse de Kim Kardashian

Kardashian, de 41 años, solicitó el divorcio hace un año. Dos meses después, West, de 44 años, presentó su respuesta, en la que coincidía en todos los puntos principales, incluida la custodia de los hijos. No hubo peleas de propiedad porque la pareja tenía un acuerdo prenupcial.

Ninguno discutió la separación públicamente hasta hace poco, cuando el cantante comenzó a arremeter contra Kardashian, su familia y su novio, Pete Davidson, en redes sociales. Entre sus quejas dijo que no se le permite tomar decisiones importantes sobre la crianza de sus cuatro hijos y que ha sido excluido de sus fiestas de cumpleaños y otros eventos familiares.

Durante la cita virtual, el juez abordó también las tres condiciones que Kanye West había incluido en su último papeleo para proceder con el divorcio. El juez solo le otorgó una de sus condiciones, que dice (a través de TMZ), “cualquier derecho a obtener el reembolso del dinero que se supone que se dividirá se preservará en caso de que alguno de los dos muera”.

Las dos condiciones que se negaron fueron: “Kim no transferiría ningún activo que tuviera en fideicomiso y, si Kim se vuelve a casar, renunciaría al ‘privilegio marital’”.