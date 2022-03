UPD: "La clausura por parte del IPLA fue intencional"

El propietario del local contratado para el evento, Eduardo Mezón manifestó que la medida no fue administrativa por parte del organismo sino "presionada".

"La orden y la intención fue que el evento no se haga bajo ningún punto de vista", dijo el dueño del local.

El evento conocido como UPD (Ultimo Primer Dia) organizado por estudiantes de nivel secundario, que se celebró en la noche del martes en la capital fue clausurado por el IPLA y desalojaron a los participantes.

En contacto con Omar Nóblega en Radio 10, hablamos con el Eduardo Mezón, propietario del local, quien explicó los detalles: "el local tenia una actividad tercerizada, fue alquilado para realizar un evento"

A la 01.30 se presento el IPLA con la orden que el evento no podía realizarse, manifestó Mezón. "Según indicaron, desde el organismo, aducían una falta administrativa por que no estaba abonado el permiso 2022 para que el evento no se haga".

Mezón recordó la situación que atravesó la actividad de salones de fiesta y locales bailables desde el 20 de marzo de 2020: "la habilitación de los locales bailables desde que comenzó la pandemia, quedó en stand-by, hasta tanto se resuelva el tema de las restricciones". En la provincia, el DNU que prohibía la realización de eventos masivos venció el pasado 28 de febrero. "Cuando se iba a realizar el evento era 1 de marzo, feriado", dijo el propietario.

De acuerdo a la información que le brindaron los efectivos a cargo del operativo que concluyó con la clausura y desalojo de la fiesta, "desde los propios colegios realizaron una presión para que el evento no se haga".

"Las autoridades del los establecimientos no habrían avalado el evento", conformado por 5 instituciones. "Ariel Martínez fue la persona responsable que alquiló el local para realizar el evento", destacó Mezón.

Sobre la respuesta el IPLA, si no contaba con la habilitación, se podría haber realizado una intimación previa. Además indicó que "hace 18 años que realizo esta actividad, fue el rubro mas afectado durante toda la pandemia. La falta administrativa es una excusa. La orden y la intención fue que el evento no se haga bajo ningún punto de vista".

