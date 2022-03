El blooper de Laurita Fernández por agarrar un ramo de novia

Además de los “Parecidos”, que ya son furor en las redes sociales, Bienvenidos a Bordo también incorporó un nuevo segmento que ya está dando que hablar. Se trata de un espacio en el que las flamantes novias pueden desfilar e incluso tirar el ramo. Y en la última emisión, fiel a su estilo de conductora todo terreno, Laurita Fernández también quiso ser parte y conseguirlo.

“Atención, esto es rugby, yo me tiro al piso”, anunció. Y ya lista para salir a buscarlo, le habló directamente a la participante: “Cuando quieras, Michelle. Dale con ganas”. Sin embargo, nada salió como la anfitriona esperaba: el ramo sobrevoló muy alto y la que finalmente lo agarró fue una de las secretarias del ciclo de El Trece. Pero lo peor sucedió después, cuando sus tacos le jugaron una mala pasada y se tropezó con la alfombra roja que estaba puesta como escenografía. “¡No, no!”, expresó enojada, mientras la ayudaban a levantarse.

Acto seguido, fue camino hacia la cámara, que le hizo un primer plano. “¡Por eso! ¡Mirá cómo me va en la vida”, lanzó de forma irónica, ante las risas del locutor. Y agregó, dirigiéndose a otra de las asistentes: “Uh, Franchu, nosotras no sacamos nada”. “Como siempre, yo ya estoy acostumbrada. En la cara me cayó, enfrente y no lo agarré”, le respondió risueña su colega. “Y yo me tiré al piso, un papelón”, cerró Laurita, divertida.

Su separación de Cabré

En tanto, la ex campeona del Bailando no pasa su mejor momento sentimental. De hecho, en diciembre confirmó su separación definitiva de Nicolás Cabré, con quien supo tener varias idas y vueltas a lo largo de la relación. “Estoy muy bien. Simplemente, te hablo por mí. Estoy bien, bueno, atravesando un momento pero muy bien...Estoy sola en este momento. Pero la verdad es que esto es muy reciente. Y el haber hecho la apertura y haber ensayado, el engancharme de vuelta con el baile, me conectó con cosas lindas y me hizo muy bien”, había dicho a minutos de haber participado de la gala final de La Academia de ShowMatch. Varias semanas después, aún no se le conoce una nueva pareja, al menos de forma oficial.

A principios de enero, quien había dado su palabra fue el ex Son Amores. “La vida es simple, sólo que nosotros no podemos verlo”, había dicho en No es tan tarde (Telefe). Además, agregó que para él cuando algo se termina “ya está”. “A veces la peleo mucho, mucho... hasta que entro en un estadio en el que decís que si no va, no va”.

En este sentido, el actor confesó que la ruptura con la conductora le duele, pero entiende que es un proceso por el que hay que pasar. “Obviamente que sufro, me duele, me da lástima... pero es todo un proceso. La peleo, la peleo, la peleo hasta que no me queda más y decís ‘bueno, no pudo ser”, siguió. “La vida es muy simple y se la presentamos a nuestros hijos así, nosotros somos los que no la vemos... pero es así”, dijo. Y cerró con una frase que muchos adjudicaron a su presente: “A veces hay que admitirlo, hacer un mea culpa, pedir perdón si es que hay que pedirlo y decir que no va”.

Fuente: TELESHOW