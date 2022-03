Las bolsas internacionales volvieron a caer

Las principales bolsas del mundo volvieron a operar en baja este martes 1 de marzo, sumando una nueva otra jornada signada por la incertidumbre que provocan la invasión rusa a Ucrania y las sanciones económicas impuestas a Moscú desde Occidente.

Las bolsas europeas volvieron a caer con fuerza y los precios del petróleo se dispararon debido a preocupaciones por la situación de la economía mundial: El DAX de Fráncfort perdió 3,85%, el Cac 40 de París 3,94%, el FSE 100 de Londres 1,72%, el FTSE MIB de Milán cedió 4,14% y el Ibex 35 de Madrid 3,94%.

"Los índices de bolsa europeos continúan bajo presión negativa por la guerra", comentó el analista Ipek Ozkardeskaya, de SwissQuote, según la agencia AFP.

En tanto, en Nueva York, el índice Dow Jones Industriales perdió 612,58 unidades (-1,81%) hasta 33.280,02, el tecnológico Nasdaq Composite cedió 238,47 puntos (-1,73%) hasta 13.512,93; y el índice ampliado S&P's 500 resignó 65,83 enteros (-1,51%) hasta 4.308,11.

De esta forma, la bolsa neoyorquina profundizó su caída cuando la guerra se intensifica en Ucrania y se perfilan nuevas sanciones de las potencias occidentales contra Rusia, mientras las materias primas se disparan.

El precio del petróleo también aumentó de manera exponencial a causa del conflicto en el este de Europa: el barril de WTI estadounidense se disparó más de 10% y el Brent, petróleo de referencia en Europa, subía más de 9%.

Tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania y las sanciones occidentales contra Moscú, ambos índices alcanzaron niveles récord desde 2014, con un valor de US$ 106,29 el barril de WTI y US$ 107,44 el de Brent.

"El mundo de los negocios construye una fortaleza para aislar a Rusia de la comunidad internacional", comentó el analista Susannah Streeter, quien agregó que las empresas de todo el mundo responden "congelando las transacciones con Moscú y abandonando sus inversiones financieras por valor de miles de millones".

Reflejo de la huida de los inversores hacia valores seguros como las obligaciones, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años seguían bajando, a 1,70%, un mínimo en un mes y medio.

Por su parte, los precios de los granos continuaron con su tendencia alcista en el mercado de Chicago, con subas de US$ 27 en el trigo, más de US$ 22 en la soja y casi US$ 17 en el maíz.

En el caso de los cereales, el trigo trepó 7,95% (US$ 27,10) y se ubicó en US$ 368,08 la tonelada, mientras que el precio del maíz avanzó 6,06% (US$ 16,63) y finalizó las operaciones a US$ 291,23 la tonelada.

El trigo ya había alcanzado un precio récord el lunes por la noche, mientras que en el caso del maíz su anterior valor más elevado se registró el 4 de agosto.

Del mismo modo, el contrato de marzo de la oleaginosa aumentó 3,73% (US$ 22,51) hasta los US$ 626,66 la tonelada, mientras que la posición mayo avanzó 3,25% (US$ 19,57) y concluyó la jornada a US$ 620,97 la tonelada.

Los subproductos de la soja también se acoplaron a la tendencia alcista, con ganancias del 5,36% (US$ 86,20) para concluir la sesión a US$ 1.693,13 la tonelada; mientras que la harina avanzó 1,93% (US$ 9,70) para cerrar a US$ 511,14 la tonelada.

Puertos bloqueados en Ucrania

Los puertos ucranianos siguen bloqueados y la demanda es elevada, con "compradores que buscan soluciones" para sustituir los cargamentos ucranianos que preveían recibir, explicó el operador de mercado Damien Vercambre a AFP.

"Nada ha cambiado de momento, pero los mercados empiezan a tomar conciencia de la situación. Las exportaciones están totalmente interrumpidas y es urgente encontrar nuevas salidas", explicó, y agregó que "China esperaba la entrega de entre cuatro y cinco millones de toneladas de maíz ucraniano y ahora intenta abastecerse de otra manera".