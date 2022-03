El divertido encuentro de actrices para festejar carnaval

Las ex "Estrellas"

Las ex "Estrellas"

Algunas ya eran amigas desde hacía mucho tiempo. Y, otras, generaron un fuerte vínculo a partir de su participación en las tiras de Polka Las Estrellas y Separadas. Lo cierto es que, cada vez que tienen oportunidad, Celeste Cid, Agustina Cherri, Marcela Kloosterboer, Julieta Nair Calvo y Violeta Urtizberea organizan juntadas en las que se divierten a lo grande. En algunas ocasiones, se las ha visto disfrutando de algunos tragos en un bar. Pero en otras, como fue el caso de este lunes feriado, optaron por reunirse en una casa junto con sus respectivos hijos.

“Intentar una foto donde todas estemos bien, bajo el ojo de la fotógrafa Muna Pauls Cherri y con Nilo, Antón, Otto, Alba y Lila alrededor...una tarea muy difícil pero divertida”, escribió Cherri en su cuenta de Instagram, junto a una serie de imágenes de la jornada y arrobando a todas su compañeras. “Lo que pasa en Carnaval...”, escribió por su parte Kloosterboer, dando a entender que todo lo que había sucedido iba a quedar en secreto como lo que ocurre en Las Vegas. Y destaco también la presencia de los niños “corriendo por ahí”.

“Carnaval es para reír”, fue lo que puso Cid, quien también subió las fotos a sus redes. Y agregó: “Nuestros pequeños jugando juntos en los reflejos me van años de vida”. “Qué ricas pibas, mamita querida”, fue lo que puso en su cuenta Nair Calvo, quien se mostraba en las fotos a plena risa mientras sostenía su pancita de embarazada. “Miau”, fue todo lo que puso Urtizberea al compartir las postales. “Testeo positivo de amor”, le respondió entonces Celeste.

Cabe recordar que Celeste, Marcela, Julieta y Violeta habían trabajado juntas en Las Estrellas, la tira éxito de Polka que se emitió en ElTrece entre mayo de 2017 y enero 2018. En tanto, las tres primeras volvieron a compartir grabaciones a principios del 2020 en Separadas, dónde también fue de la partida Agustina, íntima amiga de Kloosterboer. Y, ahora, Cherri y Urtizberea están juntas en La 1-5/18. Así las cosas, todas terminaron conformando un grupo inseparable. Y el buen clima que se genera en cada una de sus juntadas suele ser reflejado en sus redes sociales.

Una estrella embarazada

En este caso, las actrices también aprovecharon para celebrar la maternidad de Nair Calvo en un encuentro íntimo. Hace pocos días, Julieta había disfrutado de un súper Baby Shower junto a su familia y un nutrido grupo de amigas. “Fue un día muy especial”, escribió en un sentido posteo de Instagram junto a varias postales y videos del evento.

Y continuó: “Gracias a mis amigas que se pusieron la 10 y me hicieron pasar un Baby Shower espectacular. A mis viejos que son lo mejor qué hay, a mi suegra hermosa, a mi compañero Andrés Rolando que amo infinito, a May Ariadna que me ayudo con la organización de este evento soñado que quedará por siempre en mi”, continuó. Y cerró, feliz: “Nos vamos despidiendo de la panza”.

La ex participante de La Academia alquiló la Estancia Villa María -mismo lugar donde se casaron figuras como Luisana Lopilato y Araceli González- para disfrutar de este momento especial, y también contrató a una organizadora de eventos que la ayudó en todos los preparativos. En este sentido, en la ambientación del lugar predominaron los tonos blancos y dorados, y la torta estaba decorada con un osito y era celeste y blanca.

