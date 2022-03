La oferta de Ucrania a los soldados rusos

El Ministerio de Defensa de Ucrania emitió hoy un comunicado en el cual ofrecía a los soldados rusos que invaden el país la posibilidad de deponer las armas a cambio de una amnistía total y 5 millones de rublos en compensación. El parte de comunicación lleva la firma del ministro Oleksii Reznikov, uno de los más cercanos al presidente Volosimir Zelensky. “Ofrecemos a los soldados rusos la posibilidad de elegir: morir en una guerra injusta o una amnistía completa y 5 millones de rublos de indemnización. Si empacan sus armas y se rinden voluntariamente”, señaló el funcionario.

La iniciativa dada a conocer hoy se enmarca en un plan organizado por el gobierno de Kiev y grandes empresas tecnológicas que aportan los fondos para que esto pueda concretarse, según explicó Reznikov. “En cuatro días, las fuerzas de ocupación rusas han perdido más de 5.300 personas entre muertos y heridos. Cientos de soldados y oficiales enemigos se encuentran en nuestro cautiverio. Muchos de ellos son muy jóvenes. El Kremlin los está convirtiendo en criminales, en asesinos”, señaló.



“Algunos de los soldados han sido engañados, otros han sido inducidos por la propaganda. En general, se puede ver que la motivación de la mayoría de ellos es baja. Se vuelve absolutamente insignificante cuando se encuentran con nuestros heroicos defensores y defensoras. Y sienten la fuerza del blindaje ucraniano. Y cuando ven que nadie los recibe con gatitos. Al contrario, les llaman fascistas y les piden que se vayan”, agregó el ministro de Defensa.

Y continuó: “Los líderes de la industria mundial de las tecnologías de la información recogen las monedas para esta campaña. Ofrecemos a las tropas rusas un nuevo comienzo en la vida. Para los que se niegan a ser ocupantes, traerán la paz”, dijo, sin hacer referencia a qué compañías o empresarios hacía referencia.

“Estoy apelando a los soldados y oficiales rusos. Te han traído a nuestra tierra para matar y morir. Los que no quieran convertirse en asesinos y morir pueden salvarse. No sigas las órdenes criminales de quienes te han mentido durante años sobre Ucrania y los ucranianos. Le garantizamos una amnistía total y una compensación monetaria si depone las armas voluntariamente. Ucrania es un país civilizado. Todos los prisioneros están a salvo y están siendo asistidos. Ya se están comunicando con sus seres queridos. Tienes la oportunidad de empezar una nueva vida. Para los que sigan comportándose como un ocupante, no habrá piedad”, concluyó Reznikov.