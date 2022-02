Madonna comparó a Vladimir Putin con Adolf Hitler

Madonna publicó varios posteos en su cuenta de Instagram luego de conocerse la invasión rusa a Ucrania. La cantante subió un video con imágenes del conflicto donde aparecen Vladimir Putin, Adolf Hitler y la propia artista cantando y bailando.

"¡La invasión de Ucrania sin sentido y impulsada por la codicia debe ser detenida! ¡Envíe ayuda humanitaria para ayudar a millones de ciudadanos de Ucrania cuyas vidas se ven afectadas por esta crisis en este mismo momento!”, escribió Madonna junto al clip.

Y agregó: “Putin violó todos los acuerdos de derechos humanos existentes. Putin no tiene derecho a intentar borrar la existencia de Ucrania. Lo apoyamos presidente Zelensky!! Estamos orando por ti y tu país! ¡Dios los bendiga a todos!”.

Por último, la artista expresó: “No nos sintamos impotentes ante acciones geopolíticas de esta magnitud. Hay cosas que podemos hacer”.

Madonna apoyó a los ucranianos

En otro posteo, la artista subió fotos de ella actuando en Ucrania. También imágenes de sus fans ucranianos en un concierto. “Los apoyamos” fue el mensaje.

En las últimas horas compartió un nuevo clip con el momento de un ataque a Kiev. “¿Este video duele? a vos tanto como a mi me duele. ¡¡Putin continúa con sus ataques sin sentido y horribles contra Ucrania!! ¡Gente inocente está siendo asesinada y herida todos los días! Personas inocentes luchan por sus vidas y aprenden a disparar armas para protegerse”.

“Los refugiados se aglomeran en las fronteras y se les impide escapar. Tanta gente valiente se queda a luchar. Dios los bendiga a todos. Estamos orando por todos ustedes. ¡Por favor, hagamos lo que podamos para ayudar!”.

Madonna bailó al ritmo de uno de sus clásicos en pleno ensayo

A mediados de febrero, la reina del pop subió imágenes rockeando en pleno ensayo. A los 63 años, Madonna se mantiene activa y baila al ritmo de uno de sus temas, “Burning Up”.

También aparece Monte Pittman, guitarrista de su banda, a quien conoció en 1999 cuando lo contrató para tomar clases. En el posteo, la cantante escribió: “Las audiciones para mi película son una experiencia surrealista ¡Pero estoy disfrutando bailando con los clásicos!”.

Madonna escribirá y dirigirá una película sobre su vida

La cantautora anunció en septiembre que estaba trabajando en su próxima película que recorrerá su historia. Al mes siguiente, la artista compartió en sus redes sociales una foto donde ella aparecía acostada en el suelo mirando las páginas del guión.

“Quiero transmitir el increíble viaje que me dio la vida como artista, música, bailarina, un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo “, expresó Madonna.

Y agregó sobre el film: “El foco de esta película siempre será la música. La música me mantuvo en movimiento y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”.

Ella es un ícono de la cultura popular desde su aparición en la escena. También participó en 26 películas, de las cuales tres fueron dirigidas por ella. Entre algunos títulos que la tuvieron en el elenco figuran “Buscando desesperadamente a Susan”, “Evita”, “Dick Tracy”, “El cuerpo del delito” y “Un equipo muy especial”.

Su última experiencia en este sentido fue en 2011 con la comedia romántica “We”, la cual también dirigió. “Madonna es el ícono supremo, humanitario, artista y rebelde. Con su don singular de crear arte le dio forma a nuestra cultura de una manera que muy pocos lo hicieron”, destacó Donna Langley, presidenta de Universal Filmed Entertainment Group que estará a cargo de la producción.

