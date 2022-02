San Lorenzo sigue sin ganar, pero rescató un punto

Argentinos Juniors y San Lorenzo quedaron a mano en La Paternal: igualaron 1-1 en el encuentro que le bajó el telón a la acción del día domingo, válido por la cuarta jornada de la Zona A de la Copa de la Liga. El dueño de casa se puso en ventaja a través de David Zalazar, pero la visita encontró el empate por medio de Ricardo Centurión (con la complicidad del arquero Federico Lanzilotta). Dirigió Patricio Loustau.

Tanto el Bicho como el Ciclón mostraron intensidad e intenciones de llevarse los tres puntos. En el inicio, los de Gabriel Milito buscaron tomar la iniciativa aunque sin concretar llegadas claras. De hecho la primera nítida de gol fue para los de Pedro Troglio, con un mano a mano dilapidado por Uvita Fernández, quien no pudo definir como hubiera querido por el rápido achique de Lanzilotta.

Casi a la media hora de juego, Gabriel Florentín profundizó por derecha para Javier Cabrera, que centró en busca de hallar a alguno de sus compañeros de ataque y fue Zalazar el que anticipó a Francisco Flores dentro del área. Herido en su orgullo, los azulgranas trataron de al menos irse emparejados al vestuario: Ricky Centurión lo tuvo de cabeza, pero el testazo se fue desviado.

En el complemento, Agustín Martegani hizo revolcar a Lanzilotta justo antes del tanto de la igualdad. Centurión madrugó a todos en el primer palo y, con un toque sutil, descolocó a un Lanzilotta que dejó la sensación de haber podido hacer más. De ahí en más, el duelo se abrió y pudo ser para cualquiera. Aunque procuraron no desprotegerse en el fondo, ambos equipos mostraron suficiente agresividad como para lastimar otra vez.

El que estuvo más cerca fue Argentinos, que lentamente convirtió en figura a Sebastián Torrico (42 años). A los 35, Florentín de volea al primer palo hizo trabajar al ex arquero del Bicho, que la tiró al córner. De ese tiro de esquina vino una de las más claras, con el cabezazo desviado de Fausto Vera en el vértice del área chica del primer poste. La última clara fue de Mateo Coronel, que con un tiro a quemarropa coronó una gran jugada colectiva con toqueteo previo en mitad y tres cuartos de cancha; Torrico desactivó el peligro. Y de un córner, San Lorenzo casi se topa con la victoria: Cristian Zapata la capturó en el segundo palo y descargó para Ezequiel Cerutti, quien remató y no tuvo fortuna por el rebote en el camino que hizo que la pelota no se amigara con la red (Loustau dio arco, aunque era córner).

El Bicho dejó pasar la oportunidad de quedar como único líder de su grupo, ya que en caso de haber ganado hubiera superado por un punto la línea del puntero Banfield. En tanto, el Ciclón continúa sin saber lo que es ganar en este certamen (dos empates y dos derrotas) y ahora se preparará para recibir a River en el Nuevo Gasómetro.

Centurión, entre la alegría por su primer gol en San Lorenzo y la bronca por no ganar

"En lo personal estoy contento, la verdad el gol es algo que suma. Pero lo importante acá es ganar y no se nos está dando. Tampoco perdimos que eso es bueno también", destacó el media punta desde La Paternal, tras su primer gol oficial con la azulgrana.

Luego, en diálogo con ESPN, agregó: "Se jugó y se metió en una cancha chica como esta pero nos vamos con un sabor amargo por no obtener la victoria No nos falta mucho, porque juego tenemos y hay buenos jugadores, no hay que dramatizar. No se puede ganar y ya va a pasar. Puertas adentro estamos bien, enchufados".

"Fuimos de menor a mayor, en el primer tiempo hicimos cosas malas y en el segundo tiempo mejor. Casi todos venimos mejorando con el gol, hay que seguir trabajando. Yo creo que necesitamos encontrar esos tres puntos, esa confianza. Tenemos de todo, material y chicos que juegan bien, no hay excusas", finalizó.

