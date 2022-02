Eliminatorias: La FIFA castiga a medias a Rusia

En un comunicado enviado el domingo, la FIFA tomó sus primeras medidas con Rusia en el marco de su conflicto bélico con Ucrania, a un mes de que se dispute el repechaje para clasificarse para el Mundial de Qatar. Catalogándolas como “medidas iniciales”, el máximo ente del fútbol mundial determinó que el país beligerante podrá jugar sus partidos, pero tendrá que hacerlo en cancha neutral, sin público y sin su bandera ni su himno, como representante a la “Unión Rusa de Fútbol” (RFU).

En el mensaje, la FIFA indica que “reitera su condena por el uso de la fuerza de Rusia en su invasión a Ucrania”, además de expresar su “más profunda solidaridad hacia todos los afectados por lo que ocurre en Ucrania”. Además, el ente no descarta la posibilidad de expulsar al país de competiciones futuras si el conflicto continúa escalando, por lo que seguirá manteniendo conversaciones con el Comité Olímpico Internacional (COI), la UEFA y demás organismos gobernantes del deporte.

Es una decisión a medias que sin duda generará malestar en Polonia, Suecia y la República Checa, los rivales de Rusia en el grupo clasificatorio. Y de hecho, Polonia no demoró nada en protestar: la Federación Polaca reaccionó y calificó ese plan como “completamente inaceptable”, insistiendo que no jugará contra los rusos el partido de repechaje previsto originalmente en Moscú para el 24 de marzo. “No estamos interesados en participar en este tipo de simulacros. Nuestra postura se mantiene intacta: la selección polaca NO JUGARÁ contra Rusia, sin importar cómo se llame ese equipo”, tuiteó el presidente del fútbol polaco, Cesary Kulesza. En el mismo sentido y de manera casi simultánea se pronunciaron la Federación Checa y la de Suecia. “Ya habíamos hecho saber que no queremos enfrentarnos en estas circunstancias” de invasión de Rusia a Ucrania, y es “una decisión que se mantendrá hasta nueva orden”, aseguró el presidente Karl-Erik Nilsson, que mostró su enojo con las medidas anunciadas por la FIFA.

En los días previos al comunicado, ya los representantes de las tres naciones se habían pronunciado abiertamente en contra de jugar frente a los organizadores de la última Copa del Mundo como protesta por el conflicto. Las tres federaciones enviaron el jueves un comunicado conjunto pidiendo que se le retire la localía a Rusia para el repechaje, pero los protagonistas fueron más allá. El seleccionador sueco Karl-Erik Nilsson y los capitanes polacos Robert Lewandowski y Wojciech Szczesny anunciaron en los últimos días que, independientemente de lo que dictamine la FIFA, se opondrán a disputar estos encuentros.

De este modo, Rusia volvería a participar en una competencia deportiva internacional sin ser representada como país, al igual que lo hicieron en los últimos Juegos Olímpicos en Tokio y Beijing. No obstante, el contexto de aquellas ocasiones fue diametralmente distinto al actual: Rusia debió competir bajo el nombre del Comité Olímpico Ruso (ROC) por una sanción relacionada a un programa de doping a sus atletas apoyado por el Estado.

La FIFA también estaría tomando una determinación que iría en contra de los antecedentes frente a conflictos similares. Alrededor de un mes antes de la celebración de la Eurocopa de 1992, la UEFA decidió expulsar de la competición a la entonces Yugoslavia por su involucramiento en la Guerra de los Balcanes, por lo que su lugar fue tomado por Dinamarca. Sorprendentemente, el país nórdico terminaría logrando una campaña histórica, y se quedó con el torneo a pesar de no haberse clasificado en primera instancia.

La FIFA dijo que el equipo de Unión Rusa de Fútbol deberá jugar únicamente en territorio neutral y sin espectadores. El ganador del cruce entre rusos y polacos será local contra Suecia o la República Checa, cinco días después, por una plaza en el Mundial que se jugará en Qatar entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

La situación no es sencilla para la FIFA porque el presidente de la Unión Rusa de Fútbol es Aleksandr Dyukov, director ejecutivo de una subsidiaria de Gazpromo, el gigante energético propiedad del estado ruso y que también es miembro del comité ejecutivo de la UEFA. La reglamentación de la Copa Mundial deja expuestas a sanciones a las federaciones de Polonia, Suecia y la República Checa en caso de renunciar a medirse a un rival.