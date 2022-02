El mensaje de Marengo sobre su relación con Eduardo Fort

El viernes Marta y Felipe Fort cumplieron 18 años y lo celebraron en Beverly Hills. A diez días de la muerte de Gustavo Martínez -quien fuera su tutor legal y falleció tras caer desde el piso 21 del edificio donde vivía junto a los mellizos- los hijos de El Comandante viajaron a Estados Unidos, y allí se reencontraron con su tío Eduardo y también con Rocío Marengo. Las últimas semanas trascendieron rumores de separación entre la modelo y el empresario, debido a un enigmático posteo a través de sus historias de Instagram, y ahora eligió el mismo medio para referirse a las versiones de ruptura.

“¡Siguen los festejos y las sorpresas para Martita y Felipe!”, tituló la primera de sus stories, donde se pudo ver a los hijos de Ricardo Fort ingresando con los ojos tapados a un departamento decorado con globos hasta el techo, un cartel plateado que les deseaba “Happy Birthday” y una torta con el número que representa la mayoría de edad. Al ver el despliegue los cumpleañeros reaccionaron con alegría y abrazaron a quienes los acompañan: su niñera, Marisa López, y el empresario experto en bienes raíces y ex pareja de su padre, Gabriel Rydz.

Luego compartió otro video desde un lujoso restaurante donde disfrutaron de una degustación especial y un show de flambeado en vivo. Una vez más, en las imágenes se pudo ver a Eduardo Fort acompañando a sus sobrinos, y cansada de recibir consultas sobre su situación sentimental, Marengo decidió hacer algunas aclaraciones a través de sus redes sociales. “Me separan, me unen, me critican, opinan sin saber...”, comienza el descargo que publicó en Instagram.

“¿Y yo? ¡Sin decir nada! Amis, no le doy explicaciones a nadie en mi vida. ¡Piensen y digan lo que quieran!”, cerró de manera contundente, dejando en claro que optará por mantener el silencio. Cabe recordar que en vísperas del Día de los Enamorados la modelo sorprendió con una publicación, donde expresó: “No quiero escuchar el te lo dije.... Por favor. ¡Yo creí que iba a poder! Perdón, me lastimé mucho. ¡Yo no lo merecía!”.

En el mismo texto, la ex participante de Masterchef Celebrity continuó en la misma sintonía: “Ya no quiero escuchar más, quiero ser feliz, no quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logré. ¡Quiero paz y amor!”. En aquel entonces no dio precisiones sobre el destinatario de sus palabras o el motivo de las mismas, pero sus seguidores interpretaron que se podía tratar de un nuevo cortocircuito con su pareja.

Catarsis al aire

A mediados de septiembre, Rocío explotó cuando Marcelo Tinelli le consultó el motivo de su tristeza e hizo pública una situación personal. “¡Estoy harta, re podrida!”, señaló por entonces, mirando a la cámara, desilusionada por el comportamiento Eduardo. A modo de catarsis, le explicó al conductor lo que ocurría: “Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. No es capaz de acompañarme. Eduardo Fort, hacete cargo tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá”, señaló con la mano en su frente.

Después de la fuerte crisis pública, todo parecía marchar mejor entre Rocío y Eduardo: pasaron juntos las fiestas y parecían dejar atrás aquellas rencillas. Marengo volvió al bajo perfil y se focalizó en su trabajo en la televisión chilena, donde fue parte del certamen gastronómico El discípulo del Chef. Aunque no volvieron a compartir imágenes juntos, si se mostraron unidos ante la ocasión especial de la mayoría de edad de Martita y Felipe.

