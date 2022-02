Maratea: 25 camiones con ayuda para animales a Corrientes

Santi Maratea utilizó sus redes sociales para informar qué hizo con todo el dinero recaudado para Corrientes, que fue terriblemente afectada por los incendios. Ya compró un camión con capacidad para 8500 litros de agua, ocho camionetas, y ahora enviará pasto y fardo para los animales.

“Lo conseguimos gratis, solo hay que pagar 25 camiones que lo puedan llevar a Corrientes. Eso nos va a salir 10 millones”, expresó en Instagram.

Maratea prometió que este domingo publicará los comprobantes de pagos que realizó con el dinero recaudado, para que la gente no tenga dudas y siga confiando en sus colectas.

Lourdes Sánchez le pidió a Santi Maratea la colecta para Corrientes: “Le hablé llorando”

Lourdes Sánchez dejó su Corrientes natal para cumplir su sueño de brillar como bailarina en Buenos Aires. Sin embargo, no se olvida de sus raíces y allá le tienen mucho cariño. Por ser una famosa referente de la provincia, el cuartel de Bomberos le escribió para pedirle una camioneta para combatir las llamas, y ella inmediatamente pensó en Santi Maratea para iniciar la colecta.

Entre lágrimas, y con la angustia a flor de piel por los incendios que arrasaron con bosques, casas y animales, le envió un audio al influencer para explicarle la situación.

“Él es la persona más escuchada, a la que más creen y siguen para este tipo de acciones. Busqué su teléfono, le escribí y enseguida se puso al hombro la causa, le mandé un audio llorando. Me dio mucha emoción que él sea el motor de toda esta movida. Yo lo llamé por una camioneta, hoy estamos por comprar 10. Es emocionante la ayuda de la gente”, destacó en diálogo con Intrusos.

Cómo fue la nueva colecta de Santi Maratea

El plan superó las expectativas de entrada: Santi Maratea estimaba juntar 15 millones de pesos en una noche, una cifra minúscula al lado de lo que se terminó reuniendo: más de $180 millones.

Apenas en 3 horas durante la madrugada logró juntar el presupuesto total necesitado por el Consorcio Manejo del Fuego, que fue el primero en pasarle el listado de los productos necesarios para apagar las llamas.

Se quejó de las trabas para comprar camionetas 0 km

Santi Maratea recaudó más de 180 millones de pesos para combatir los incendios en Corrientes. Entre otras cosas, quiere utilizar ese dinero para comprar entre diez y quince pick ups cero kilómetro y que los especialistas las utilicen en las zonas más afectadas, pero se topó con un problema que afecta a todo aquel que hoy quiere adquirir un vehículo nuevo: la burocracia.

“Vos vendés camionetas y yo quiero comprar camionetas. Vos querés plata, que es la que yo tengo. Te la doy y me las das. ¿Qué tanto? ¿Cuántas vueltas?”, continuó. Y comentó que los vendedores le hablan del “fisco” (hay una parte que se la lleva el fisco).

“Nos juntamos todos. Me dan las camionetas. Les doy la plata. Listo, fin”, imaginó Maratea en un escenario ideal. “Bueno, no, chicos. No es así”, advirtió. Y reveló que en las operaciones tuvieron que intervenir abogados y escribanos.

Fuente: TN