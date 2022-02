Familiares de Gustavo Martínez piden ver las cámaras

Los seres queridos de Gustavo Martínez aún no logran asimilar su muerte. Aunque sabían que no se encontraba pasando un buen momento, jamás se imaginaron que se quitaría la vida, y por eso ahora buscan investigar cómo fueron sus últimos días de convivencia con Martita y Felipe Fort, de quienes era tutor.

En Intrusos, el periodista Lucas Bertero aseguró que la familia pedirá las cámaras de seguridad del departamento de Belgrano. “Quieren saber cómo trataron a Gustavo los últimos días, cómo lo cuidaron, quiénes estuvieron al lado de él los últimos días”, aseguró.

Ante la policía, Felipe Fort contó que el personal trainer se encontraba muy deprimido porque tanto él como su hermana estaban por alcanzar la mayoría de edad.

Se conoció el último mensaje que envió Gustavo Martínez

La muerte de Gustavo Martínez generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo, pero especialmente en el núcleo de la familia Fort. Ellos aseguraron que estaba pasando por gran depresión, y el último mensaje de WhatsApp que envió lo comprueba.

La expareja de Ricardo Fort se encontraba angustiado porque Martita y Felipe Fort estaban por cumplir 18 años, y creía que iban a emigrar de la Argentina. “No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagadas”, le escribió a Nicolás, su sobrino.

Gustavo también le pidió que no lo dejara solo: “No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco”. Sus palabras se conocieron a través del periodista Daniel Ambrosino.

La delicada situación económica de Gustavo Martínez

“Nosotros le pagábamos las tarjetas de crédito, no tenía para pagar el seguro del auto. Él se manejó siempre con un auto de mi hermano, un 206 del año 1810 y ni siquiera le alcanzaba”, reveló Nicolás, el sobrino del tutor de Martita y Felipe Fort, sobre la situación económica de su tío.

Y agregó: “Tengo un audio de Marisa -la niñera de los mellizos- pidiéndome plata para pagarle el celular porque tenía las tarjetas cortadas. Lo que yo cuento es lo que vivíamos con él. Mi hermano mayor, que tiene un café a cuadras de donde vivía, tenía un trato diario con él”.

“Mi vida ya no tiene sentido”: la frase de Gustavo Martínez

Tras la muerte de Gustavo Martínez, muchas personas de su entorno señalaron que sufría un cuadro depresivo. El diseñador Adrián Caballero, que mantenía un vínculo de amistad con la expareja de Ricardo Fort, habló del principio de Alzheimer, del estado anímico y de la relación con Martita y Felipe Fort.

Pese a que Caballero se mostró consternado por lo ocurrido, coincidió en que el desenlace no lo sorprendió. Así, remarcó que en el último tiempo había visto muy deteriorado a Martínez, quien había llegado a decirle que con la llegada de la mayoría de edad de los mellizos su vida ya no tenía sentido.

El diseñador recordó que el año pasado, durante un evento en el Círculo Militar, donde acompañó a Gustavo en la alfombra roja, él le preguntaba dónde estaba y qué hacía en ese lugar. “Esa noche fue muy complicada”, aseguró y destacó que a la única figura que identificó fue a Moria Casán. “No reconoció a Celeste Muriega ni Iliana Calabró ni a Graciela Alfano”, comentó. Además, indicó que a medida que avanzaba la noche “se ponía más sensible”.

Consultado por el vínculo de Gustavo con los mellizos, el entrevistado negó rotundamente que existiera un malestar o conflicto. Por el contrario, remarcó que su amigo siempre hizo todo por ellos.

Fuente:TN