Ucrania: un misil impactó en un edificio residencial de Kiev

Un proyectil ruso alcanzó un edificio de viviendas en Kiev, según informó el Servicio de Emergencia Estatal en un comunicado.

"Una brutalidad más de los ocupantes rusos que, de ninguna forma, se podrá ocultar al mundo y a los rusos", escribió Antón Gueráschenko, asesor del Ministerio del Interior.

Por el momento, se desconoce si hay víctimas, aunque las imágenes divulgadas por los medios muestran un boquete de varios pisos en un inmueble de unos treinta pisos.

El edificio está situado a varios kilómetros del centro, en la calle Lobanovski, en honor al legendario entrenador de fútbol ucraniano y seleccionador soviético.

Las autoridades han acusado al Ejército ruso de apuntar contra zonas pobladas y no sólo contra objetivos militares, como aseguran el Kremlin y el Ministerio de Defensa de Rusia, desde el comienzo de la invasión en la madrugada del jueves.

Tercer día de la Guerra

Continúa el despliegue de Rusia por la capital de Ucrania y crece la tensión por si toma o no la ciudad de Kiev. Los muertos continúan sumando en el tercer día de combate en el país el del este. Durante la madrugada argentina varios hechos fueron sucediendo que siguen conmoviendo al mundo.

Durante el transcurso de la madrugada el ministro de Salud de Ucrania, Viktor Lyashko, anunció que 198 civiles, incluidos 3 niños, han muerto a manos de los invasores rusos. Además, agrega que 1115 personas han resultado heridas, de las cuales 33 son niños.

Kiev asediada

Durante el inicio del día en Ucrania el Gobierno local de Kiev hizo un llamado a los residentes de la capital a permanecer en sus casas debido a los combates que se registran en las calles entre fuerzas rusas y ucranianas. Además, se les recomendó a los ciudadanos acudir de inmediato a un refugio en caso que suene una sirena de alarma.

“Hay hostilidades en las calles de nuestra ciudad. Les pedimos que mantengan la calma y que tomen las precauciones necesarias. Si están en un refugio, no lo abandonen. Si están en sus casas, no se aproximen a las ventanas y no salgan hacia los balcones”, dice el mensaje. En este sentido, el gobierno de Kiev también recordó que, en medio de la situación bélica, rige el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana.

Continúa la caída de misiles

Según el medio El Independiete de Kiev, se registraron más de 50 explosiones en la capital durante la mañana ucraniana, según informó la agencia Reuters. También se escuchan disparos de arma de fuego en las calles de la ciudad. De todas formas, el secretario de Seguridad Nacional, Oleksiy Danilov, afirmó que las fuerzas armadas ucranianas están en control de la ciudad, y lanzó: “Estamos frenando a la horda de que usen todos los medios posibles”.

Según el gobierno de Kiev, uno de los misiles impactó en un edificio residencial, mientras que el otro lo hizo en una área cercana al aeropuerto Zhuliany. Las imágenes que circulan en redes en las que se observa el ataque al edificio, la estructura de varias unidades de departamentos fue severamente afectada. El Ministerio de Asuntos Internos de Ucrania, acto seguido, comunicó que se inició el proceso de evacuación del edificio que resultó dañado.

Nuevos ataques de Rusia

”Durante la noche, las fuerzas armadas de la Federación Rusa lanzaron un bombardeo con armas de precisión de largo alcance usando misiles de crucero navales y aéreos contra infraestructuras militares de Ucrania”, afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, en declaraciones televisadas.

El vocero también afirmó que, en el este de Ucrania, las fuerzas separatistas de los territorios de Donetsk y Lugansk apoyadas por Rusia ganaron terreno, afirmación que aún no pudo ser verificada por fuentes independientes.

El ejercito ruso, además, tomó el control de la ciudad de Melitopol, en la zona sur de Ucrania llamada Zaporizhzhya. El ministro de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dio cuenta de la noticia, reproducida por la BBC a partir de la información de la agencia Interfax.

“Los oficiales rusos han tomado todas las medidas para asegurar la seguridad de los residentes y prevenir provocaciones de las fuerzas ucranianas y nacionalistas”, manifestó Konashenkov. Melitopol es una ciudad de mediano tamaño, cercano al puerto de Mariupol.

Zelensky sigue en Ucrania

El viernes por el presidente Zelensky, en el que reconoció que Kiev puede caer. En un nuevo mensaje emitido al pueblo ucraniano, el presidente Volodímir Zelensky negó que le haya pedido una rendición a los soldados ucranianos ante las tropas rusas. “No crean todo lo que se dice. Estoy aquí”, manifestó.

Zelensky grabó el video desde la calle en las afueras de la casa de Gorodetsky, un edificio artístico muy conocido en Kiev, ubicado justo enfrente de la oficina presidencial.

Fuente: Diario26