Rublev y un mensaje de paz en medio del conflicto en Europa

Mientras el mundo sigue en vilo por la guerra entre Ucrania y Rusia, varios deportistas, sobre todo ucranianos, se fueron expresando al respecto a través de las redes sociales o incluso Ruslan Malinovski, de Atalanta, mostró un mensaje en una remera tras sus goles ante Olympiacos por la Europa League. Este viernes, Andrey Rublev, ruso, dejó un pedido de paz.

El tenista se impuso por 3-6, 7-5 y 7-6(5) sobre Hubert Hurkacz y se metió a la final del ATP 500 de Dubai, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Jiri Vesely y Denis Shapovalov.

Luego del partido, realizó la típica firma de cámara, pero optó por llevar un mensaje de paz. "No a la guerra, por favor", escribió Rublev, en un gesto que rápidamente se viralizó por las redes sociales.

Medvedev: "Quiero promover la paz en todo el mundo"

Daniil Medvedev, quien a partir del próximo lunes pasará a ser el nuevo número uno del mundo del tenis de manera oficial, habló del conflicto bélico que se desató entre su país, Rusia, y Ucrania y dejó clara su postura. "Siendo tenista quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. He estado en tantos países diferentes como junior y como profesional. No es fácil escuchar todas estas noticias. Estoy a favor de la paz", expresó el ruso.

Nadal también habló del conflicto entre Rusia y Ucrania

El español, quien viene de vencer al estadounidense Tommy Paul (39º) por 6-0 y 7-6 y que será rival de Medvedev en la próxima instancia, también se refirió a la guerra. "Puedo opinar como ciudadano, no como tenista. No quiero hablar de culpables, de cuál es el problema o no, pero sea como sea a estas alturas y en el siglo que estamos me parece increíble que haya guerras. Se me escapa de mi cabeza en todos los sentidos. No lo puedo comprender, ojalá se termine lo antes posible. Que haya los menos afectados posibles, las menores perdidas posibles, que se acabe ya. Son noticias desoladoras, incomprensibles", expresó el tenista de 35 años.

Noticia relacionada

Fuente: TyC Sports