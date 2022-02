China acusa a EE.UU. por el conflicto en Ucrania

El gobierno de Xi-Jinping ha adoptado una actitud responsable y ha persuadido a todas las partes para que no intensifiquen las tensiones o inciten a la guerra.

Mientras los misiles rusos volaban por el cielo ucraniano el jueves y los líderes mundiales denunciaban una invasión que se extendía por todo el país, China se negó a condenar rotundamente la acción de Rusia y pareció culpar a Estados Unidos y sus aliados.

Beijing se encuentra en una posición compleja a medida que se intensifica la invasión de Rusia a su vecino, necesitando equilibrar una asociación estratégica cercana con Moscú con su política aparentemente contradictoria de apoyar la soberanía estatal.

Un funcionario del gobierno chino eludió el jueves las preguntas sobre si condenaría las acciones de Rusia o las consideraría una "invasión".

En cambio, la viceministra de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, quien repitió frases serias sobre buscar la paz a través del diálogo y dijo que la situación "no era lo que esperaríamos ver", se apresuró a señalar con el dedo a EE.UU., sugiriendo que Washington era "culpable" de "avivar las llamas", refiriéndose a las advertencias estadounidenses en las últimas semanas sobre una invasión inminente.

"China ha adoptado una actitud responsable y ha persuadido a todas las partes para que no intensifiquen las tensiones o inciten a la guerra... Aquellos que siguen el ejemplo de Estados Unidos para avivar las llamas y luego culpar a otros son verdaderamente irresponsables", dijo.

Los comentarios se hicieron eco de los hechos un día antes de la invasión, cuando Hua culpó de la crisis a la "expansión de la OTAN hacia el este hasta las puertas de Rusia".

Noticia relacionada

"¿Alguna vez pensó en las consecuencias de empujar a un gran país contra la pared?", dijo.

La presencia de Hua en la sesión informativa ambos días fue en sí misma inusual, ya que la veterana vocera no había subido al podio en tales sesiones informativas desde que fue ascendida a viceministra de Relaciones Exteriores en octubre.

Sus comentarios se difundieron ampliamente en los medios estatales oficiales y las plataformas de redes sociales de China, donde la conversación sobre Ucrania dominó la cobertura y la conversación.

Manejo de la información en China

Pero aunque los medios estatales reflejaron la línea oficial del gobierno, los principales temas de tendencia en Weibo, la plataforma similar a Twitter de China, incluyeron un discurso del presidente ruso Vladimir Putin con más de 360 millones de visitas, así como otros que buscaban sobre cómo estaban reaccionando los ciudadanos ucranianos, como una publicación sobre personas haciendo fila para donar sangre con 62 millones de visitas.

El tema "El presidente de Ucrania dice que los países occidentales se dan por vencidos por completo con Ucrania", encabezó la lista de la mañana, acumulando más de mil millones de visitas a lo largo del día y decenas de miles de comentarios.

Muchos de esos comentarios en la plataforma altamente moderada se burlaron de Ucrania y su presidente Volodymyr Zelensky por ser "prooccidentales" y aplaudieron a Rusia y Putin.

Pero otros respondieron: "La guerra no es nada graciosa", escribió un usuario, cuya publicación recibió más de 60.000 me gusta. "Me hace sentir físicamente enfermo ver todos los chistes sobre la guerra".

En otros sitios en línea, las páginas de inicio de los principales medios de comunicación estatales de China adoptaron un enfoque mesurado, citando declaraciones y noticias tanto de la parte ucraniana como de la rusa, mientras se enfocaban en las sanciones impuestas por otros países contra Rusia.

El medio portavoz del Partido Comunista, People's Daily, destacó los comentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de China que señalan cómo Estados Unidos ha estado "aumentando las tensiones y exagerado la guerra".

Un vistazo al tipo de orientación que los medios estatales pueden tener surgió el martes, cuando lo que parecía ser un memorando interno del medio estatal chino Beijing News que ordenaba a sus empleados que no publicaran informes de noticias "negativos para Rusia o prooccidentales" fue erróneamente publicado en la cuenta oficial de redes sociales del medio.

La publicación, que se eliminó rápidamente, también instruía a los empleados a "filtrar y publicar los comentarios apropiados". Beijing News, controlado por el gobierno de Beijing, rechazó la solicitud de CNN de comentar sobre el incidente.

Una relación 'sin límites'

La invasión rusa se produce inmediatamente después de una reunión a principios de este mes entre el líder chino Xi Jinping y Putin, quien mostró su fuerte vínculo con una reunión muy publicitada antes de los Juegos Olímpicos de Beijing y declaró "sin límites" a su relación.

Pero un respaldo absoluto a los movimientos rusos pondría a China en desacuerdo con Occidente. También contradiría el apoyo vocal habitual de China a la soberanía estatal y la integridad territorial.

En una conversación telefónica entre el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, el jueves, Wang expresó comprensión por las "preocupaciones legítimas" de Rusia sobre cuestiones de seguridad, pero dijo que "China siempre respeta la soberanía y la integridad territorial de todos los países", según un declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que no dijo a qué hora se produjo la llamada.

China ha negado ser cómplice de los movimientos de Rusia, pero los líderes occidentales están prestando mucha atención a la relación Moscú-Beijing a medida que se desarrollan los acontecimientos en Ucrania.

Cuando el primer ministro australiano, Scott Morrison, reveló nuevas sanciones contra Rusia el viernes, dijo que estaba "preocupado por la falta de una respuesta fuerte de China".

Morrison dijo que la decisión de China de comenzar a importar trigo ruso, basada en un acuerdo realizado a principios de este mes, era "inaceptable" ya que Australia, EE.UU., Europa, el Reino Unido y Japón actuaron para "aislar" a Rusia.

China respondió a la decisión de Occidente de imponer una serie de sanciones económicas a Rusia en los últimos días. En sus comentarios del miércoles, Hua señaló la posición de China de que las sanciones "nunca" son efectivas.

Fuente: CNN en español