Luana Volnovich justificó sus vacaciones en el Caribe

Luana Volnovich defendió su viaje al Caribe durante la primera quincena de enero y aseguró que fueron las primeras vacaciones que se tomó en dos años. La titular del PAMI dijo que los pasajes estaban por vencerse y sostuvo que recibió “ataques personales” de parte de los medios de comunicación.

“Me tomé vacaciones después de dos años de trabajo extensivo, fueron realmente muy necesarias”, sostuvo esta mañana la funcionaria durante una entrevista radial. Y agregó que el lugar que eligió para viajar “tuvo que ver con que usé pasajes que se me iban a vencer”.

En el mismo sentido, Volnovich apuntó contra la prensa por las críticas y sostuvo que recibió “mentiras absolutas y ataques brutales a cuestiones de mi vida personal, muchas por mi condición de mujer” y relacionadas con su trabajo.

“Que me peguen por mi vida personal me da cierta tranquilidad de que no me pueden pegar por mi trabajo”, se defendió la titular del PAMI.

Las vacaciones en el Caribe

La polémica comenzó en enero, cuando la funcionaria viajó a la isla mexicana de Holbox, ubicada al norte de Yucatán, junto con otro hombre identificado como Martín Rodríguez, que más tarde se supo que era su pareja y segundo dentro del PAMI. Otro turista argentino la reconoció y la filmó. “Mientras la Argentina se prende fuego”, se le escucha decir en el video que se viralizó rápidamente en redes sociales y no tardó en generar polémica.

Es que a fines del año pasado, en medio de la fuerte crisis económica, el presidente Alberto Fernández les había pedido a los funcionarios que vacacionaran dentro del país, algo que ella “desobedeció”.

Una de las primeras figuras del gobierno en salir a defenderla fue Gabriela Cerruti. “El tema está terminado”, sostuvo la portavoz durante su conferencia de prensa semanal. El gobierno la sostuvo en su cargo, mientras que desplazó a Rodríguez.