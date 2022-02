Diez preguntas para saber si vives estresado

No paramos. Entre las obligaciones laborales y el tiempo que dedicamos a nuestros asuntos personales y hobbies, no tenemos apenas un momento de descanso, sin tener en cuenta que no es en la mayoría de casos nuestro cuerpo el que más se merece reposar sino nuestra mente.

Hoy en día los motivos más repetidos para ir al psicólogo son la ansiedad o depresión, pero son muchos los que acuden con un cuadro de estrés bastante pronunciado. No es, ni más ni menos, que una respuesta natural y necesaria para la supervivencia.

Pero el estrés no es siempre malo. Según cuenta Ana María Urbano, psicóloga de Cepsim, una adecuada activación nos ayuda a realizar con éxito determinadas tareas como, por ejemplo, una prueba o situación complicada como podría ser hablar en público o un examen.

«El estrés forma parte de nuestra vida cotidiana y aunque puede que las situaciones que nos estresen no desaparezcan, tendremos que aprender a identificarlo y reducirlo con recursos o herramientas eficaces para su gestión», indica.

La experta asegura que las respuestas emocionales (irritabilidad, sentirse abrumado, incapacidad para relajarse, infelicidad general...), físicas (dolor de cabeza, náuseas y mareos, pérdida del deseo sexual…), cognitivas (incapacidad para concentrarse, preocupación constante…) y conductuales (aislamiento, cambios apetito, consumo de cigarros, alcohol, drogas…) que se manifiestan por el estrés, generando gran interferencia en la vida del individuo, son un factor que facilita el proceso de pedir ayuda profesional para la gestión de las situaciones que desbordan al sujeto.

«En consulta, cuando se explora el estresor, este es causado por problemas laborales y sucesos vitales significativos como enfermedad o ruptura de pareja, entre otras», dice.

Y no hay que confundir estrés con ansiedad... Para entenderlo fácilmente, las respuestas físicas, emocionales y conductuales del estrés cesan cuando mi estresor (el problema) desaparece. En cambio, las respuestas de ansiedad van a permanecer porque el individuo percibe continuamente peligro, amenaza o cualquier forma de estar en alerta. Por tanto, no hay un estímulo claro que desencadene o produzca estas respuestas.

Test de diez preguntas

Las siguientes preguntas evalúan el nivel de estrés en la vida diaria. Se incluyen en la Escala de Estrés Percibido (Perceived Stress Scale, PSS) versión corta PSS-10, desarrollada por Cohen.

En la PSS-10 (Perceived Stress Scale, PSS-10) las preguntas reflejan sentimientos y pensamientos durante el último mes, con un formato de respuesta de una escala de cuatro puntos.

1. ¿Con qué frecuencia ha estado afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente?

Nunca (0)

Casi nunca (1)

De vez en cuando (2)

A menudo (3)

Muy a menudo (4)

2. ¿Con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar cosas importantes en su vida?

Nunca (0)

Casi nunca (1)

De vez en cuando (2)

A menudo (3)

Muy a menudo (4)

3. ¿Con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado?

Nunca (0)

Casi nunca (1)

De vez en cuando (2)

A menudo (3)

Muy a menudo (4)

4. ¿Con qué frecuencia ha estado seguro sobre su capacidad para manejar sus problemas personales?

Nunca (4)

Casi nunca (3)

De vez en cuando (2)

A menudo (1)

Muy a menudo (0)

5. ¿Con qué frecuencia ha sentido que las cosas le van bien?

Nunca (4)

Casi nunca (3)

De vez en cuando (2)

A menudo (1)

Muy a menudo (0)

6. ¿Con qué frecuencia ha sentido que no podía afrontar todas las cosas que tenía que hacer?

Nunca (0)

Casi nunca (1)

De vez en cuando (2)

A menudo (3)

Muy a menudo (4)

7. ¿Con qué frecuencia ha podido controlar las dificultades de su vida?

Nunca (4)

Casi nunca (3)

De vez en cuando (2)

A menudo (1)

Muy a menudo (0)

8. ¿Con qué frecuencia ha sentido que tenía todo bajo control?

Nunca (4)

Casi nunca (3)

De vez en cuando (2)

A menudo (1)

Muy a menudo (0)

9. ¿Con qué frecuencia ha estado enfadado porque las cosas que le han ocurrido estaban fuera de su control?

Nunca (0)

Casi nunca (1)

De vez en cuando (2)

A menudo (3)

Muy a menudo (4)

10. ¿Con qué frecuencia ha sentido que las dificultades se acumulan tanto que no puede superarlas?

Nunca (0)

Casi nunca (1)

De vez en cuando (2)

A menudo (3)

Muy a menudo (4)

Soluciones

Con la suma de la puntuación de cada ítem obtendremos un número. A mayor puntuación, mayor será el nivel de estrés percibido.

Fuente: ABC