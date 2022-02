El presidente Zelenski dice los dejaron “solos”

“¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie”, cuestionó el mandatario de Ucrania. Acusó a Putin de matar a civiles.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentó el viernes que su país ha quedado "solo" para defenderse ante la invasión lanzada por el ejército ruso. "Nos han dejado solos para defender nuestro Estado", dijo Zelenski en un video publicado en la cuenta presidencial. "¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo", lamentó.

Los cuestionamientos del presidente ucraniano se conocen luego de que Joe Biden anunciara más sanciones económicas de Estados Unidos contra entidades financieras rusas. En la misma línea se pronunció la Unión Europea, tras una cumbre de sus 27 líderes.

El presidente ucraniano sostuvo, tras escuchar que Moscú -pese a la ofensiva militar- aún quiere dialogar sobre el estatus neutral de Ucrania para que no se sume a la OTAN, que no él no tiene miedo.

"No tenemos miedo a hablar con Rusia. No tenemos miedo a hablar sobre garantías de seguridad para nuestro Estado. No tenemos miedo a hablar sobre el estatus neutral. Pero ¿tendremos garantías de seguridad? ¿Qué países nos las darán?", se preguntó.

En ese contexto, Zelenski sostuvo que ahora mismo es necesario hablar del "fin de esta invasión" y de un "alto el fuego".

Durante su discurso, Zelenski informó: "Según datos preliminares, lamentablemente hemos perdido ya 137 de nuestros héroes, nuestros ciudadanos, diez de ellos oficiales. 316 resultaron heridos".

"Hoy Rusia atacó todo el territorio de Ucrania. Y hoy nuestros defensores han hecho mucho", agregó. Y detalló: "El enemigo ataca no solo las instalaciones militares, como afirma, sino también civiles. Matan a gente y convierten a ciudades pacíficas en objetivos militares. Esto es vil y nunca será perdonado".

Zelenski aseguró que el ataque ordenado por Vladimir Putin busca destituirlo. "Según nuestra información, soy el objetivo número uno del enemigo. Mi familia el segundo. Quieren destruir Ucrania políticamente al destruir el jefe de Estado", afirmó.

En ese sentido, alertó sobre el riesgo de un ataque sobre Kiev, la capital de su país. "Hemos recibido información de que grupos de sabotaje del enemigo entraron en Kiev", advirtió, al mismo tiempo que pidió que los ciudadanos estuvieran vigilantes y respeten el toque de queda nocturno.

Además anunció la movilización militar general para contrarrestar la invasión rusa, según un decreto publicado en la página web de su gobierno.

La medida afectará a las personas sometidas al "servicio militar obligatorio y a los reservistas" y estará en vigor durante 90 días en todas las regiones de Ucrania, precisó el texto.

Las administraciones locales, con la ayuda de empresas e instituciones de "todo tipo", deberán organizar a las personas movilizadas y a los vehículos requisados en varios puntos de reunión y bases militares, según el decreto.

Fuente: Clarín