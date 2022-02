Rusia busca "decapitar" al gobierno de Ucrania

Un alto oficial militar de Estados Unidos señaló este jueves que la escalada del ejército de Rusia tiene como objetivo "decapitar" al gobierno de Ucrania e instalar en su lugar un régimen favorable a Moscú,

"En Jarkov -la segunda ciudad ucraniana más grande -es donde vemos los combates más intensos", sostuvo el funcionario de las fuerzas armadas que prefirió que su identidad se mantenga anónima. "Presenciamos las fases iniciales de una invasión a gran escala", añadió.

"Básicamente tienen la intención de decapitar al gobierno e instalar su propia forma de gobierno, lo que explicaría este avance inicial hacia Kiev", estimó.

Por el momento, las fuerzas armadas de Rusia ha avanzado en Ucrania tras reconocer la independencia de las regiones separatistas pro rusas Donetsk y Lugansk. Lo hizo a través de tres ejes: al sur, desde Crimea hasta la ciudad de Jerson, al norte desde Bielorrusia hasta Kiev; y al este por Belgorod hacia la gran ciudad industrial de Jarkov, según estimó el Pentágono.

Acorde a la información desde Washington, aunque el ejército ruso atacó instalaciones militares, sobre todo aeródromos, su fin es controlar distritos claves, especialmente la capital, Kiev. "Hay indicios de que están resistiendo y contraatacando", afirmó sobre los soldados ucranianos.

El funcionario también aseguró: "Nunca hemos visto una maniobra de este tipo, de Estado nación a Estado nación, desde la Segunda Guerra Mundial, ciertamente nada de este tamaño, alcance y escala".

La fuente también reveló que las fuerzas de Vladimir Putin aún no ingresaron por la zona oeste de Ucrania y, por el momento, no hay señales de que ocurran asaltos desde el Mar Negro. El Pentágono no confirmó que se haya registrado la destrucción de varios aviones militares rusos.

Sin embargo, aunque las comunicaciones de Ucrania parecen funcionar, se cree que podría haber una paralización de las mismas en una segunda etapa, a través de un ciberataque.