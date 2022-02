Djokovic perdió en Dubai y dejó la cima del ranking

Este jueves 24 de febrero será recordado como un día histórico en el mundo del tenis. Novak Djokovic cayó sorpresivamente ante el checo Jiri Vesely por 6-4 y 7-6(4) en los cuartos de final, quedó eliminado del ATP 500 de Dubai y dejará de ser el número uno del mundo tras 86 semanas consecutivas encabezando el ránking.

Resumen con lo más destacado del partido:

A partir del próximo lunes, cuando se publique oficialmente, Daniil Medvedev quedará como líder, cortando con una hegemonía de Nole, Rafael Nadal, Roger Federer y Andy Murray desde febrero de 2004 hasta la actualidad.

El ruso, que este jueves disputará los cuartos de final del ATP 500 de México, estará por primera vez en la cima y es el tercero de su nacionalidad en alcanzar este logro tras Yevgeny Kafelinkov y Marat Safin.

Djokovic jugó por primera vez en 2022 en Dubai luego del escándalo al no poder jugar el Australian Open, primer Grand Slam del año, y perder dos mil puntos, debido a no estar inoculado contra el coronavirus. Llevaba 86 semanas consecutivas siendo el número 1 del mundo y 361 en total, siendo el tenista que más tiempo estuvo en la historia.

Nole podría cambiar su postura sobre las vacunas

Luego del escándalo que significó su no participación en Australian Open por no estar inoculado contra el coronavirus, Novak Djokovic sostuvo su postura de no vacunarse, aunque dejó la puerta abierta a un cambio. "Basándome en las informaciones sobre la vacuna he decidido no vacunarme. Es mi posición. ¿Va a cambiar? No lo sé, todo evoluciona rápidamente, como vemos en las decisiones de ciertos gobiernos", expresó.

Fuente: TyC Sports