Argentinos en Ucrania: historias tras el ataque de Rusia

José Bonato, un rosarino de 31 años que se encuentra en la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, muestra en las redes cómo intenta salir del país tras la invasión de Rusia que ordenó Vladimir Putin. Según la Cancillería argentina, hay 103 argentinos en Ucrania.

“Creo que llegó el momento de irse”, publicó Bonato horas atrás en sus historias de Instagram junto a un video en el que se escuchan de fondo las sirenas que advierten del inicio del conflicto militar y de los bombardeos rusos. En la calle se ven algunas personas cargando bolsos.

Según contó el joven, que se encuentra con su novia, la también influencer Denise Garraza, no había taxis ni conductores de Uber, aunque sí funciona el transporte público.

“Estamos a punto de irnos de esta ciudad. Cambió todo de un momento para otro”, explicó Bonato. El joven argentino que vive en el exterior y realiza asesorías para emigrar de Latinoamérica dijo que hasta este jueves la situación era “super tranquilo” en esa parte del país, cercana a la frontera con Polonia.

Según se puede ver en sus redes, en las calles se observan filas de personas en los cajeros y un “quilombo de gente en la terminal de trenes y micros”.

Muchos colectivos están demorados y hay atrasos por los protocolos contra el COVID-19, ya que mucha gente no tiene PCR hecho. Todos los pasajes a Polonia, Hungría, Rumania están agotados, indicó.

“Está todo el mundo tratando de irse y estábamos en una de las ciudades más seguras. El panorama no pinta bien en Ucrania en general”, sostuvo mientras espera su micro, que saldrá por la tarde. “Esperamos que podamos pasar la frontera para estar más tranquilos”, concluyó.

“Que que nos manden el Tango 01″

Alejandro Herlan, un argentino que vive en Ucrania desde hace dos años y se dedica a organizar eventos de tango, contó en diálogo con Radio Con Vos que mucha gente intenta escapar pero “no hay nafta”. jueves el dramático panorama que atraviesa el pueblo ucraniano a raíz de los recientes ataques militares contra esa nación por fuerzas de Rusa.

“Ojalá la Embajada argentina nos trate de ayudar, que nos manden el Tango 01″, suplicó Herlan, que actualmente vive en la ciudad de Dnipropetrovsk y está casado con una ucraniana.

El hombre reconoció que hasta este miércoles “estaba bastante tranquilo”, y que pensó que “no iba a pasar nada y que eran provocaciones” del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“Pensé que después de todas las sanciones económicas Rusia no iba a hacer nada. La pudrió Putin a la mañana mientras dormíamos. Ahora sí estoy preocupado”, expresó el argentino.

En la ciudad soplan vientos de pánico tras el ataque ruso. “Al primer lugar que fuimos fue al supermercado. Las tarjetas de crédito y débito ya no funcionan, sólo con efectivo. Habitualmente se ven 100 personas, pero hoy había 2.000. Hicimos una cola de una hora y media”.

“Para sacar plata de los cajeros también hay millones de personas y te ponen límites, no podés sacar todo lo que quieras. En los bancos hay órden de que no te pueden dar dólares o euros, sólo podés sacar la moneda local. Nafta no hay y en las farmacias también hay colas larguísimas”, describió.

Al igual que muchos ucranianos, Herlan dijo que intentará salir en auto hacia Polonia.

Hay 103 argentinos en Ucrania

Según informaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, hay 83 argentinos registrados permamente en Ucrania y unos 20 en tránsito. Para repatriarlos dieron una línea de WhatsApp y anunciaron que habrá un stock de pasaportes provisorios.

“Nuestra embajada continuará atendiendo todas las situaciones de emergencia que puedan requerir”, indicaron en un posteo en Instagram. “Por otro lado, las embajadas argentinas en Polonia y en Rumania están al tanto de esta situación y a disposición para prestar asistencia a quienes se desplacen vía terrestre hacia esos países”, agregaron.

Los datos de contacto de la embajada argentina en Ucrania son:

Por correo electrónico: [email protected]

Por teléfono: 0038 044 2386922 / 0038 097 1390373.